Ариел Atom 4РР и BMW M2 КС: бескомпромиссное противостояние на гоночном треке

·23·Авто
Ариел Atom 4РР и BMW M2 КС: бескомпромиссное противостояние на гоночном треке

В автомобильном мире появилась новая тема для споров среди истинных любителей азарта и скорости. Новый Ариел Atom 4РР мощностью 525 л.с. с его экстремальными показателями вышел на арену против BMW M2 КС — жемчужины немецкого автопрома. Несмотря на то, что эти два автомобиля воплощают совершенно разные философии, их объединяет одна цель — максимальное удовольствие на трассе. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.

Модель Ариел Atom 4РР выделяется своей открытой конструкцией и минималистичным дизайном. Это не просто автомобиль, а скорее ракета на колесах. По данным издания ИКсБТ, при движении на пятой и шестой передачах на скорости свыше 160 км/ч водитель испытывает ощущения, сравнимые с прыжком с парашютом во время сильного шторма. Очевидно, что такой уровень аэродинамического давления и открытый поток воздуха способны удивить даже профессионального гонщика.

Технические возможности и соотношение веса

Главное преимущество Ариел Atom 4РР — его вес. Сочетание сверхлегкого трубчатого каркаса и мощного двигателя обеспечивает невероятное ускорение. Хотя 525 л.с. кажутся избыточными для такого малого веса, инженерам удалось найти золотой баланс между управляемостью и стабильностью. Управление этим автомобилем требует от водителя не только мастерства, но и большой смелости.

С другой стороны, BMW M2 КС — это универсальный спорткар, который одинаково комфортно чувствует себя как в повседневной жизни, так и на гоночном треке. Хотя он не так легок, как Ариел Atom, идеально настроенное шасси и электронные помощники от инженеров BMW делают его очень опасным соперником на трассе. BMW M2 КС дает водителю большее чувство комфорта и безопасности, однако в плане чистого адреналина ему трудно конкурировать с Ариел.

Настоящее испытание на треке

При сравнении этих двух машин нельзя полагаться только на цифры. Ариел Atom 4РР в поворотах ведет себя как карт: его реакция мгновенна и предельно точна. BMW M2 КС может показаться чуть более тяжелым в виражах, но его мощность и тормозная система готовы простить любую ошибку. Для автолюбителей из Узбекистана такие экстремальные модели могут быть интересны в основном как коллекционные экспонаты, так как эксплуатация машин с открытой конструкцией, подобных Ариел Atom, на наших дорогах практически невозможна.

В заключение можно сказать, что если ваша цель — почувствовать себя на пределе возможностей на гоночном треке, то равных Ариел Atom 4РР нет. Но если вам нужны и скорость, и определенный уровень комфорта, BMW M2 КС остается лучшим выбором. Оба автомобиля являются вершиной инженерной мысли в своем направлении и демонстрируют разные грани современного автопрома.

Ariel AtomBMW M2 CSСпорткарГонкиАвтотест
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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