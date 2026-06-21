Toyota и Nissan предупредили о качестве автомобилей, произведенных в США

·24·Авто
Toyota и Nissan предупредили о качестве автомобилей, произведенных в США

Два гиганта японского автопрома — компании Toyota и Nissan — официально предупредили своих потребителей о наличии специфических «недостатков» в автомобилях, собранных на заводах в США. Данное заявление расценивается как открытое признание разрыва между стандартами производства брендов за рубежом и требованиями внутреннего рынка. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Дело в том, что импортируемые сейчас на рынок Японии модели Toyota Тундра (Техас), Toyota Highlander (Индиана) и Nissan Мурано (Теннесси) собираются на американских заводах. По данным иксбт.ком, производители в сопроводительной документации к этим моделям указали, что качество их сборки может отличаться от строгих стандартов, привычных для внутреннего рынка Японии.

Косметические дефекты и проблемы с покраской

Компания Toyota предупреждает своих клиентов о возможных «нюансах» в лакокрасочном покрытии кузова. В частности, в машинах из США слой краски может быть тоньше, может наблюдаться разница в оттенках между различными деталями, следы полировки или даже мелкие вмятины. Тем не менее, представители бренда подчеркнули, что эти недостатки носят исключительно эстетический характер и не влияют на техническую безопасность.

Nissan занял еще более открытую позицию. Компания признала, что в модели Nissan Мурано могут встречаться неровные зазоры между деталями, следы герметика и небольшие отклонения в подгонке панелей кузова. Подобные случаи обычно считаются неприемлемыми дефектами для японских покупателей.

Технологические ограничения и проблемы адаптации

Помимо качества сборки, в программном обеспечении этих автомобилей существуют серьезные ограничения. Например, система распознавания дорожных знаков в Toyota Тундра может работать с ошибками в инфраструктуре Японии. Кроме того, мультимедийная система поддерживает только английский язык, что создает неудобства для местных водителей.

В модели Nissan Мурано ситуация еще сложнее:

  • в интерфейсе отсутствует японский язык;
  • не поддерживаются частоты местных радиостанций;
  • не работают онлайн-сервисы Nissan Коннект, характерные для японского рынка.
Эта ситуация вызвала бурные обсуждения среди японских автолюбителей и в СМИ. По мнению экспертов, такое открытое заявление брендов, как Toyota и Nissan, наглядно демонстрирует разницу между культурой производства в США и крайне высокими требованиями внутреннего рынка Японии.

На рынке Узбекистана эти модели, особенно Toyota Highlander и Nissan Мурано, также очень популярны. При покупке этих автомобилей, которые часто привозятся в нашу страну из США или ОАЭ, пользователям рекомендуется учитывать вышеупомянутые особенности качества сборки и программного обеспечения.

ToyotaNissanАвтомобилиСШАКачество
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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