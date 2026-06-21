Понятие лошадиных сил: почему мощность современных авто до сих пор измеряется по стандартам КсВИИИ века
Когда в автомобильном мире заходит речь о мощности, все единогласно опираются на термин «лошадиные силы» (хорсеповер). Однако многие водители не знают, что эта единица измерения технически несовершенна и несколько нелогична для современных транспортных средств. Хотя сегодня измерение мощности суперкаров в киловаттах было бы научно более точным, маркетинг и традиции до сих пор привязывают нас к возможностям лошадей, работавших на пивоварнях в КсВИИИ веке. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение сообщает.
История появления этого понятия связана с именем шотландского изобретателя Джеймса Уатта. Хотя он и не изобретал лошадиную силу как таковую, именно он стандартизировал её и внедрил в практику. По данным издания Autocar, Уатту был нужен понятный маркетинговый инструмент, чтобы продавать свои паровые двигатели промышленникам. Владельцы шахт и предприниматели того времени больше интересовались тем, сколько лошадей сможет заменить один двигатель, чем его техническими характеристиками.
От маркетингового трюка до глобального стандартаИнтересно, что Джеймс Уатт в своих расчетах допустил некоторое занижение. В 1782 году, наблюдая за лошадьми на пивоварне, он рассчитал не их максимальные возможности, а среднюю мощность, которую они могут выдавать в течение всего рабочего дня без усталости. Современные исследования показывают, что здоровая и сильная лошадь при кратковременном усилии может развивать мощность до 15 лошадиных сил. Однако Уатту был выгоден более низкий показатель, чтобы его двигатели казались более надежными и выносливыми.
Единица лошадиных сил, которую мы используем сегодня, на самом деле не является измеряемым продуктом двигателя, а результатом математических расчетов. Автомобильный двигатель фактически создает крутящий момент (торкуе), а лошадиные силы — это интерпретация этого момента, умноженная на число оборотов двигателя и разделенная на определенный коэффициент. Тем не менее, для покупателя утверждение, что Land Rover Дефендер Окта или какой-либо суперкар имеет более 1000 «лошадей», звучит привлекательнее, чем сообщение о мощности в 800 киловатт.
Почему этот замер не подходит для автомобилей?Понятие лошадиных сил изначально предназначалось для стационарных, то есть работающих на одном месте, паровых двигателей. Эти двигатели весь день поднимали грузы в одном и том же ритме. Автомобили же работают в условиях динамической нагрузки: скорость постоянно меняется, обороты двигателя растут и падают. Несмотря на это, автоиндустрия не может отказаться от этого старого измерения. Основные причины следующие:
- Исторические традиции и привычки потребителей;
- Привлекательность больших чисел в маркетинге;
- Это самый простой способ сравнения автомобилей в глобальном масштабе;
- Желание брендов сохранить свой престиж.
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