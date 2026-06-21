Когда в автомобильном мире заходит речь о мощности, все единогласно опираются на термин «лошадиные силы» (хорсеповер). Однако многие водители не знают, что эта единица измерения технически несовершенна и несколько нелогична для современных транспортных средств. Хотя сегодня измерение мощности суперкаров в киловаттах было бы научно более точным, маркетинг и традиции до сих пор привязывают нас к возможностям лошадей, работавших на пивоварнях в КсВИИИ веке. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение сообщает.

История появления этого понятия связана с именем шотландского изобретателя Джеймса Уатта. Хотя он и не изобретал лошадиную силу как таковую, именно он стандартизировал её и внедрил в практику. По данным издания Autocar, Уатту был нужен понятный маркетинговый инструмент, чтобы продавать свои паровые двигатели промышленникам. Владельцы шахт и предприниматели того времени больше интересовались тем, сколько лошадей сможет заменить один двигатель, чем его техническими характеристиками.

От маркетингового трюка до глобального стандарта

Интересно, что Джеймс Уатт в своих расчетах допустил некоторое занижение. В 1782 году, наблюдая за лошадьми на пивоварне, он рассчитал не их максимальные возможности, а среднюю мощность, которую они могут выдавать в течение всего рабочего дня без усталости. Современные исследования показывают, что здоровая и сильная лошадь при кратковременном усилии может развивать мощность до 15 лошадиных сил. Однако Уатту был выгоден более низкий показатель, чтобы его двигатели казались более надежными и выносливыми.

Единица лошадиных сил, которую мы используем сегодня, на самом деле не является измеряемым продуктом двигателя, а результатом математических расчетов. Автомобильный двигатель фактически создает крутящий момент (торкуе), а лошадиные силы — это интерпретация этого момента, умноженная на число оборотов двигателя и разделенная на определенный коэффициент. Тем не менее, для покупателя утверждение, что Land Rover Дефендер Окта или какой-либо суперкар имеет более 1000 «лошадей», звучит привлекательнее, чем сообщение о мощности в 800 киловатт.

Почему этот замер не подходит для автомобилей?

Понятие лошадиных сил изначально предназначалось для стационарных, то есть работающих на одном месте, паровых двигателей. Эти двигатели весь день поднимали грузы в одном и том же ритме. Автомобили же работают в условиях динамической нагрузки: скорость постоянно меняется, обороты двигателя растут и падают. Несмотря на это, автоиндустрия не может отказаться от этого старого измерения. Основные причины следующие:

Исторические традиции и привычки потребителей;

Привлекательность больших чисел в маркетинге;

Это самый простой способ сравнения автомобилей в глобальном масштабе;

Желание брендов сохранить свой престиж.

На автомобильном рынке Узбекистана при выборе таких моделей, как Chevrolet Гентра или BYD, водители в первую очередь обращают внимание на лошадиные силы. Хотя в эпоху электромобилей единица измерения киловатт (кВт) стала использоваться чаще, очевидно, что лошадиные силы еще долго останутся основной «валютой» автомобильного мира. Несмотря на технические неточности, этот термин стал для водителей не просто цифрой, а символом мощности и скорости.