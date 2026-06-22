В США возникли проблемы с продажами кроссоверов Ford Эдге

Хотя производство кроссовера Ford Эдге в Северной Америке было прекращено более двух лет назад, официальные дилеры в США сталкиваются с серьезными трудностями при продаже автомобилей, оставшихся на складах. По данным издания Карскупс, даже рекордные скидки до 12 000 долларов оказываются недостаточными для привлечения покупателей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время в американских автосалонах остаются сотни новых моделей Ford Эдге 2024 года выпуска. Чтобы ускорить продажи, дилерские центры резко снизили цены. Например, дилерский центр Херлонг Ford предлагает модель Эдге СТ Лине, которая считается спортивной версией автомобиля, за 38 998 долларов вместо первоначальных 48 155 долларов.

Стратегические изменения и конъюнктура рынка

Компания Ford приняла решение прекратить производство данной модели для рынка Северной Америки. Руководство компании предпочло сосредоточить основное внимание на более популярных моделях, таких как Bronco Sport и Эксплорер. Однако, по мнению аналитиков, отказ от модели Эдге может привести к неожиданным потерям для бренда.

Согласно статистическим данным, Ford Эдге ранее стабильно продавался на рынке США тиражом более 100 тысяч экземпляров ежегодно. Говорится, что снятие модели с производства может привести к переходу части лояльных клиентов к конкурентам. Учитывая высокий спрос на кроссоверы и на автомобильном рынке Узбекистана, уход моделей такого класса с рынка всегда влияет на выбор покупателей.

Судьба модели в других регионах

Интересно, что Ford Эдге не исчез с мирового рынка полностью. Удлиненная версия кроссовера — Ford Эдге Л — сейчас успешно производится в Китае. Эта модель даже экспортируется на рынок Мексики, где она представлена с гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового двигателя ЭкоБуст.

Дилеры в США же пытаются быстрее распродать остатки на складах, так как каждый день простоя снижает рыночную стоимость автомобиля и создает дополнительные расходы для дилерских центров. Эксперты отмечают, что интерес к кроссоверам Ford Эдге старого поколения падает, поскольку покупатели отдают предпочтение моделям с более современными технологиями и обновленным дизайном.