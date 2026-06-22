Кризис рынка такси в Японии: компания Го планирует решить проблему с помощью роботакси

·12·Авто
Кризис рынка такси в Японии: компания Го планирует решить проблему с помощью роботакси

Японская компания Го, крупнейший сервис заказа такси в стране, завершила крупнейшее в этом году IPO (публичное размещение акций). Компании удалось привлечь через биржу 88,6 млрд иен (около 553 млн долларов). Эти огромные инвестиции будут направлены на развитие роботакси, чтобы устранить самую болезненную точку в транспортной системе Японии — нехватку водителей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, выход Го на биржу произошел на фоне самого вялого сезона IPO в Японии за последние годы. Несмотря на участие крупных международных инвесторов, после дебюта цена акций немного снизилась, упав с 2400 до 2314 иен. Тем не менее руководство компании планирует потратить полученные средства на исследования в области беспилотного транспорта и приобретение новых активов.

Демографический кризис и дефицит водителей

Ставка на роботакси — это не просто технологическая гонка, а ответ на острый демографический кризис в Японии. По данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, за последние годы число водителей такси в стране сократилось почти на 20%. Старение населения и отсутствие интереса молодежи к этой сфере усугубляют кадровый голод.

Даже разрешенные с 2024 года сервисы райдшеринга не смогли решить проблему из-за строгих ограничений. Поэтому компания Го видит будущее в полностью автономных автомобилях. В настоящее время компания работает в 46 из 47 префектур Японии и контролирует 80% рынка.

Международное сотрудничество и конкуренция

В разработке беспилотных технологий Го сотрудничает с Ваймо (принадлежит Алфабет) и японским таксопарком Нихон Котсу. Как ранее отметил генеральный директор Хироси Накадзима, Го не стремится создавать системы автопилота самостоятельно, а выбирает путь интеграции готовых технологий.

Конкуренция в сегменте роботакси на японском рынке также усиливается. В ближайшие годы ожидается реализация следующих проектов:

  • тестирование роботакси в Токио до 2026 года в партнерстве Uber, Вайве и Nissan;
  • использование системы искусственного интеллекта AI Дривер от компании Вайве в электромобилях Nissan Леаф;
  • предоставление специальных автономных решений для иностранных туристов от Диди Мобилитй Джапан и СофтБанк.
Пока компания Го продолжает расширять и традиционный бизнес. В частности, налажено партнерство с Какао Т, Алипай и WeChat Пай, что позволяет туристам из Южной Кореи, Китая и Тайваня вызывать такси в Японии через привычные им приложения. Переход на полностью беспилотный режим произойдет после подтверждения безопасности технологий и получения соответствующих разрешений.

ЯпонияТаксиРоботаксиIPOАвтопилот
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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