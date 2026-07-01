Lamborghini представила самый мощный кроссовер в своей истории — Урус SE Перформанте

·11·Авто
Lamborghini представила самый мощный кроссовер в своей истории — Урус SE Перформанте

Итальянский производитель роскошных автомобилей Lamborghini представил широкой общественности новую, более мощную и усовершенствованную версию своего самого популярного кроссовера Урус — Урус SE Перформанте. Эта новая модель претендует на звание одного из самых быстрых и технологически оснащенных гибридных кроссоверов не только в семействе Lamborghini, но и на мировом рынке. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Основная движущая сила автомобиля основана на гибридной системе, состоящей из 4,0-литрового двигателя В8 с двойным турбонаддувом и одного электродвигателя. В общей сложности этот агрегат развивает 800 л.с. и 737 лб-фт крутящего момента. Благодаря переработке программного обеспечения управления двигателем и новой выхлопной системе показатель мощности увеличился на 11 л.с. по сравнению с обычной моделью SE.

Снижение веса и аэродинамические достижения

Инженеры Lamborghini уделили особое внимание снижению общего веса автомобиля. В кузове нового Урус SE Перформанте широко использовано углеродное волокно (карбон фибре). В частности, капот, крыша, крылья и задний диффузор выполнены именно из этого материала. Кроме того, новая выхлопная система от компании Акраповик, изготовленная из алюминия, на 10 кг легче предыдущей.

Меры по экономии веса были приняты и в салоне. Использование новой ткани Динамика «Корса Текс» вместо кожаной обивки позволило сэкономить 2,7 кг, а облегчение шумоизоляции — еще 3 кг. В результате версия Перформанте на 32 кг легче стандартной модели Урус SE, и ее общая масса составляет 2473 кг.

Управляемость и технологические новшества

Новый кроссовер оснащен передовым бортовым компьютером «6Д», который дебютировал в суперкаре Lamborghini Темерарио. Эта система в долях секунды рассчитывает ускорение автомобиля по всем осям, а также показатели поворота и вибрации. Это позволяет водителю более точно контролировать динамическое состояние автомобиля.

В области аэродинамики также произошли значительные изменения. Благодаря новому комплексу сплиттеров и спойлеров прижимная сила (довнфорке) автомобиля увеличилась на 23%. С-канал, проходящий через передний бампер и капот, способствует более плотному прижиманию передней части автомобиля к дороге на высоких скоростях. При этом коэффициент лобового сопротивления улучшился на 5%.

Следуя последним тенденциям автомобильного мира, Lamborghini Урус SE Перформанте выделяется не только спортивными показателями, но и гибридными технологиями. Эта модель является важным шагом в стратегии электрификации бренда и, как ожидается, установит новые стандарты в сегменте кроссоверов.

LamborghiniUrus SE PerformanteКроссоверГибридАвтомир
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Sardor Ergashev
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