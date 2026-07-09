McLaren прощается с легендарными суперкарами В8: представлен новый 788ХС

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McLaren прощается с легендарными суперкарами В8: представлен новый 788ХС

Британский производитель роскошных автомобилей McLaren представил новый суперкар 788ХС, который ставит точку в истории семейства 750С, ставшего одним из самых успешных для бренда. Этот автомобиль не только завершает эпоху традиционных суперкаров компании с двигателями В8, но и знаменует переход бренда на новый стратегический этап. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Модель 788ХС, разработанная подразделением McLaren Спекиал Оператионс (МСО), является последним представителем серии, начавшейся в 2017 году с 720С и продолженной моделями 765ЛТ и 750С. Автомобиль с аббревиатурой «Хигх Sport» (ХС) ориентирован на трек и вобрал в себя все лучшие качества своих предшественников.

Технические характеристики и мощность

По данным издания Autocar, в основе нового 788ХС лежит 4,0-литровый двигатель В8 с двойным турбонаддувом. Инженерам удалось увеличить мощность двигателя до 777 л.с. (777 бхп) за счет установки новых кованых поршней и специальной четырехтрубной выхлопной системы. Этот показатель выше, чем у предыдущего рекордсмена — модели 765ЛТ.

Динамические показатели автомобиля впечатляют: он разгоняется с нуля до 100 км/ч всего за 2,8 секунды. Отметку в 200 км/ч суперкар преодолевает за 7,0 секунд. Максимальная скорость составляет 330 километров в час (205 миль в час). Также отмечается, что на пиковых 8500 оборотах в минуту двигатель обеспечивает водителю особый акустический восторг.

Легкость и аэродинамика

Инженеры McLaren уделили особое внимание снижению веса автомобиля. Благодаря новым элементам кузова из углеродного волокна (карбон фибре) сухая масса 788ХС была снижена до 1265 килограммов. Для сравнения, стандартная модель 750С была на 12 килограммов тяжелее. Это значительно улучшило соотношение мощности к весу.

Также был полностью переработан аэродинамический пакет автомобиля. Новый агрессивный дизайн не только придал внешности современный вид, но и увеличил прижимную силу на высоких скоростях. Опоры двигателя (енгине мунтс) были усовершенствованы, что позволяет лучше передавать вибрации и «характер» двигателя в салон.

Выпуск этой модели знаменует начало новой эры для McLaren. Компания, объединившаяся в апреле 2025 года с британским стартапом Форсевен, в ближайшие месяцы должна объявить о своих будущих стратегических планах, включая шаги по электрификации. А пока 788ХС остается самой яркой финальной точкой в истории чисто бензиновых суперкаров бренда.

McLarenСуперкарАвтомобильТехнологииДвигатель V8
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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