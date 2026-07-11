Следите за подробностями четвертьфинала Испания — Бельгия вместе с нами

На нашем сайте будет организована текстовая трансляция матча между сборными Испании и Бельгии в рамках четвертьфинала чемпионата мира.

Игра пройдет на стадионе «Инглвуд» в Лос-Анджелесе. Встреча начнется в 00:00 по времени Узбекистана. В ходе трансляции будут регулярно освещаться ключевые события, опасные моменты, голы, желтые и красные карточки, замены и статистические изменения.

Ожидается, что в стартовом составе Испании на поле выйдут Унай Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Алекс Баэна и Микель Оярсабаль.

В составе Бельгии в основной состав вошли Тибо Куртуа, Максим Де Кёйпер, Брэндон Мехеле, Натан Нгой, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Ноа Раскин, Леандро Троссард, Кевин Де Брёйне, Жереми Доку и Шарль Де Кетеларе.

Благодаря текстовой трансляции можно будет следить за развитием событий в матче в режиме реального времени.