Следите за подробностями четвертьфинала Испания — Бельгия вместе с нами

89
Пау Кубарси пробил издали точно по центру ворот, но Сенне Ламменс был начеку и отразил удар.
88⚽2-1
Микель Мерино забил гол за сборную Испании и увеличил преимущество.
86🔁
Замена в сборной Испании: Микель Мерино заменил Дани Ольмо.
86🔁
Замена в составе Бельгии: Кевин Де Брюйне покинул поле, его заменил Алексис Салемакерс.
85🟨
Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне получил желтую карточку от судьи за нарушение правил.
85
Кевин Де Брюйне нанес отличный удар из-за пределов штрафной, но Унаи Симон надежно защитил ворота и спас команду.
84
Родри пытался найти партнера в штрафной, но Сенне Ламменс вышел из ворот и выбил мяч.
79🔁
Замена в сборной Испании: Микель Оярсабаль покинул поле, вместо него вышел Нико Уильямс.
75
Объявлено количество зрителей на матче: сегодня на стадионе присутствуют 70492 болельщика.
73
Педро Порро навесил в штрафную на партнеров, но защитники заблокировали мяч.
71🔁
Замена в сборной Бельгии: Тибо Куртуа покинул поле, вместо него вышел Сенне Ламменс.
71
Игрок сборной Испании Марк Кукурелья попал в офсайд. Он поторопился при попытке забегания за спину защитникам.
68✚
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа получил небольшое повреждение, но, похоже, сможет продолжить игру.
67
В матче объявлен короткий перерыв на водопой. Игроки отдыхают и восстанавливают силы.
66✚
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа получил травму, ему оказывают медицинскую помощь.
63
Испания заработала угловой. Они отправляют много игроков в штрафную площадь.
63
Микель Оярсабаль остался без опеки в штрафной Испании и пробил по воротам. Тибо Куртуа спас Бельгию великолепным сейвом.
62
Кевин Де Брюйне пробил по отскочившему мячу из-за пределов штрафной. Унай Симон совершил отличный сейв и нейтрализовал опасную атаку сборной Бельгии.
61
Ламин Ямал пробил из-за пределов штрафной, но вратарь сумел отбить мяч.
61🔁
Замена в составе Бельгии: Максим Де Кёйпер покинул поле, вместо него вышел Хоакин Сейс.
61🔁
Замена в сборной Бельгии: Ханс Ванакен покинул поле, вместо него вышел Ромелу Лукаку.
60🔁
Замена в сборной Бельгии: Леандро Троссард покинул поле, вместо него вышел Аксель Витсель.
57
Педро Порро выполнил опасный прострел в штрафную площадь Испании, но защитники легко справились с ситуацией.
56🔁
Замена в сборной Испании: Фабиан Руис покинул поле, вместо него вышел Педри.
55
Максим Де Кёйпер (Бельгия) упустил отличный шанс. Он пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с левой штангой.
55🔁
Замена в составе сборной Испании: Алекс Баэна покинул поле, его заменил Ферран Торрес.
53
Дани Ольмо подобрал отскочивший мяч за пределами штрафной, но его мощный удар прошел выше перекладины.
53
Алекс Баэна подошел к угловому флажку. Ожидается, что он выполнит подачу в штрафную площадь соперника.
52
Ламин Ямаль пробил из-за пределов штрафной, но защитник заблокировал удар. Испания исполнит угловой.
50
Кевин Де Брюйне выполнил угловой, но защитники Испании выбили мяч из опасной зоны.
50
Жереми Доку попытался прорваться вперед в составе Бельгии, но испанские защитники выбили мяч за пределы поля. Бельгия исполнит очередной угловой.
48
Игрок сборной Испании Ламин Ямал был пойман в офсайд боковым арбитром во время атаки.
47
Жереми Доку пытался найти партнера в штрафной, но Унаи Симон вышел из ворот и выбил мяч.
46
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья нарушил правила при ведении мяча, и судья остановил игру. Футболист не скрывал своего недовольства этим решением арбитра.
46⏱
Второй тайм начался. Главный судья Майкл Оливер дал свисток к продолжению игры.
45+6⏱
Главный арбитр дал свисток об окончании первого тайма. Команды ушли в раздевалки на перерыв.
45+5
Передача Жереми Доку никого не нашла, и атака Бельгии захлебнулась.
45+2
Фабиан Руис пробил с подбора из-за пределов штрафной, но удар был заблокирован защитниками хозяев.
45+2
Алекс Баэна выполнил отличный навес с углового. Однако защита Бельгии сыграла надежно и отвела угрозу.
45+2
Алекс Баэна исполнил угловой за сборную Испании, но остроты не возникло.
45+1
К первому тайму добавлено как минимум 5 минут.
45
Педро Порро пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел далеко от левой штанги.
43🟨
Игрок сборной Испании Пау Кубарси получил желтую карточку от судьи.
41⚽1-1
Шарль Де Кетеларе сравнивает счет для Бельгии! После передачи Тимоти Кастаня Де Кетеларе замкнул навес ударом головой с близкого расстояния.
40
Ламин Ямал совершил отличный проход за Испанию, но его удар из-за пределов штрафной прошел рядом с правой штангой. В любом случае, блестящий сольный проход.
37
Нападающий сборной Бельгии Шарль Де Кетеларе попал в офсайд.
36
Алекс Баэна разыграл угловой с ближним игроком в составе сборной Испании.
35
Ламин Ямал пробил со штрафного в левый угол ворот, но вратарь Бельгии был на месте и отбил мяч.
34
Жереми Доку сыграл очень грубо, пытаясь отобрать мяч, и Майкл Оливер зафиксировал фол. Испания исполнит штрафной удар с удобной дистанции.
30
Дани Ольмо принял мяч в штрафной и пробил по центру ворот. Однако Тибо Куртуа прочитал удар и легко забрал мяч.
30⚽1-0
Фабиан Руис открыл счет за Испанию. Он отправил отскочивший в штрафной мяч в сетку ворот.
29
Ламин Ямал выполнил подачу в штрафную, но мяч прилетел прямо в руки Тибо Куртуа.
23
Объявлена короткая пауза для того, чтобы игроки могли попить воды и охладиться. Погода очень жаркая.
22
Ламин Ямал пробил из-за пределов штрафной за сборную Испании, но мяч прошел рядом с левой штангой.
18
Игрок сборной Бельгии Максим Де Кёйпер нарушил правила, и главный судья Майкл Оливер назначил штрафной удар.
15
Шарль Де Кетеларе нанес мощный удар, но мяч попал в защитников, и опасность была устранена.
13
Алекс Баэна принял мяч за пределами штрафной и пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар.
13
Один из бельгийских игроков, похоже, сыграл рукой в штрафной, но главный арбитр показал продолжать игру.
11
Родри пробил с подбора из-за пределов штрафной, но защитники заблокировали удар.
10
Сборная Испании пытается вскрыть оборону соперника короткими пасами и игрой один в один, стремясь организовать быструю атаку.
9
Майкл Оливер остановил игру из-за фола Леандро Троссарда. Сборная Испании исполнит штрафной удар.
4
Фабиан Руис сделал передачу в штрафную площадь Испании, но защитники легко выбили мяч.
3
Алекс Баэна оказался за спинами защитников сборной Испании, но боковой судья зафиксировал офсайд, и главный арбитр остановил игру.
2🟨
Николас Раскин (Бельгия) получил желтую карточку от арбитра Майкла Оливера за удар по ногам соперника вместо игры в мяч.
1⏱
Матч между сборными Испании и Бельгии начался.
00:00⏱
Матч начался, сборная Бельгии разыграла мяч с центра поля.
23:34
Главным арбитром на этот матч назначен Майкл Оливер.
23:34
Перед началом матча вы можете ознакомиться с составами команд.
23:34
Добро пожаловать на матч между сборными Испании и Бельгии! Мы будем освещать все важные события встречи в режиме онлайн. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
…