«Сотня» за 3 секунды: Mercedes представил новый электрический CLA 45 мощностью 671 л.с.

·23·Авто
«Сотня» за 3 секунды: Mercedes представил новый электрический CLA 45 мощностью 671 л.с.

Меркедес-АМГ официально представила полностью электрическую версию своей популярной модели CLA 45. Новый электромобиль будет доступен в кузовах седан и Шутинг Браке (универсал). Модель отличается от базовых электрических версий CLA не только агрессивным внешним дизайном, но и впечатляюще усиленными техническими характеристиками. Zamin.уз собрал все подробности об этом спорткаре на электротяге.

3 мотора и 671 лошадиная сила: чудовищная мощность

Новый Меркедес-АМГ CLA 45 оснащен тремя мощными электродвигателями с общей отдачей 671 лошадиная сила. Это почти в два раза больше, чем у базовых электрических моделей CLA (268 и 349 л.с.).

  • Разгон: модель в кузове седан достигает скорости от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды, а версия универсал (Шутинг Браке) — за 3,2 секунды.

  • Максимальная скорость: в стандартном исполнении составляет 249 км/ч. При установке специального пакета AMG Дйнамик Plus ограничитель скорости поднимается до 270 км/ч.

  • Запас хода: на одном полном заряде седан может проехать 669 км, а Шутинг Браке — 640 км.

«Сотня» за 3 секунды: Mercedes представил новый электрический CLA 45 мощностью 671 л.с.

Звук бензинового мотора и вибрация сидений

Для тех, кто скучает по ощущениям от управления настоящим спорткаром, инженеры Mercedes придумали отличное решение. Автомобиль с высокой точностью имитирует звук традиционного бензинового двигателя.

Кроме того, в передние сиденья встроены специальные вибромоторы, которые во время движения создают спортивную вибрацию, позволяя физически ощущать мощь двигателя.

«Сотня» за 3 секунды: Mercedes представил новый электрический CLA 45 мощностью 671 л.с.

«Умная» батарея уровня искусственного интеллекта

Одной из самых интересных особенностей новой модели является система предиктивного управления батареей. Эта система заранее анализирует направление и траекторию движения:

  1. Определяет участки дороги, требующие максимальной мощности (например, длинные прямые), и настраивает батарею на максимальную отдачу.

  2. На крутых поворотах автоматически снижает подачу мощности для обеспечения безопасности и лучшего сцепления с дорогой.

Еще одна уникальная функция: на скорости до 100 км/ч автомобиль отключает передний привод для экономии энергии. Если на дороге внезапно потребуется дополнительное сцепление, система способна мгновенно активировать передний привод всего за 1 миллисекунду (1 мс).

«Сотня» за 3 секунды: Mercedes представил новый электрический CLA 45 мощностью 671 л.с.

Дизайн гоночного болида и 4-местный люкс-интерьер

Версия AMG получила расширенную на 24 мм колею, адаптивную подвеску, активный задний спойлер и мощные вентилируемые тормозные диски.

В интерьере создана настоящая гоночная атмосфера: установлены спортивные ковшеобразные сиденья, совершенно новая центральная консоль и специальный руль AMG. Салон рассчитан на четырех пассажиров, задний ряд состоит из двух отдельных комфортабельных кресел.

«Сотня» за 3 секунды: Mercedes представил новый электрический CLA 45 мощностью 671 л.с.

Техническое сравнение модификаций Меркедес-АМГ CLA 45

Тип кузова

Разгон 0–100 км/ч

Запас хода

Макс. скорость (AMG Дйнамик Plus)

Седан

3,0 секунды

669 км

270 км/ч

Универсал (Шутинг Браке)

3,2 секунды

640 км

270 км/ч

«Сотня» за 3 секунды: Mercedes представил новый электрический CLA 45 мощностью 671 л.с.

Официальные продажи нового электромобиля Меркедес-АМГ CLA 45 запланированы на следующий год. Цены будут объявлены ближе к началу продаж.

Мерседес-АМГМерседесZamin.uzКЛА 45
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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