Гудвуд Фестивал оф Спид 2026: 28 самых ожидаемых новинок в мире автомобилей

·19·Авто
Гудвуд Фестивал оф Спид 2026: 28 самых ожидаемых новинок в мире автомобилей

В Западном Сассексе стартовало одно из самых престижных автомобильных событий в мире — Гудвуд Фестивал оф Спид 2026. Ожидается, что фестиваль, который продлится с 9 по 12 июля, в этом году станет еще более масштабным и захватывающим. Ведущие мировые производители представляют свои последние разработки не только в виде статических экспонатов, но и в динамике. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Одной из главных звезд мероприятия стал Алпине А110 Футуре. Этот автомобиль открывает новую главу в истории легендарного спорткара, знаменуя переход на полностью электрическую тягу. Несмотря на внешнее сходство с нынешней моделью А110, расширенные колесные арки и новая ЭВ-платформа указывают на радикальные перемены в будущем спорткара.

Демонстрация суперкаров и гибридных технологий

Бренд Audi представил свой новый флагман — гибридный суперкар Audi Nuvolari. Модель, тираж которой составит всего 499 экземпляров, развивает мощность 987 л.с. благодаря комбинации 4,0-литрового двигателя В8 и трех электромоторов. Ожидается, что дизайнерские решения этой модели в будущем перекочуют на все массовые автомобили бренда.

Компания Bentley также не приехала на фестиваль с пустыми руками. Роскошный лимузин Bentley Flying Spur отказался от традиционных четырех фар в пользу новой оптики с двумя основными элементами. Его версия С оснащена гибридной системой мощностью 671 л.с. Кроме того, поклонникам бренда был представлен более «экстремальный» Bentley Суперспортс. Это первый заднеприводный Континентал современной эпохи, который, отказавшись от гибридных систем, получает мощность от чистого двигателя В8 мощностью 657 л.с.

Сочетание истории и современности

На фестивале достойное место заняли не только технологии будущего, но и история автомобилестроения. Подразделение Audi Традитион представило точную копию гоночного автомобиля, созданного Ауто Унион в 1935 году. Оснащенная двигателем В16, эта историческая машина в свое время развивала скорость 326 км/ч, получив статус самого быстрого дорожного автомобиля в мире.

Модели, такие как Toyota ГР GT и драматичный С1 ЛМ, разработанный Гордоном Мюрреем, также находятся в центре внимания гостей фестиваля. Это событие — уникальная возможность для автолюбителей не только увидеть новые модели, но и оценить их реальные возможности на гоночной трассе.

Представленные на выставке модели задают технологические тренды, которые в ближайшие годы могут появиться на мировых рынках, включая регион Центральной Азии. Новости фестиваля в очередной раз подтверждают, что автомобильная промышленность стремительно движется в сторону электрификации и высокой производительности.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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