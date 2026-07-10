Члены парламента Великобритании обсуждают возможность снижения стандартного скоростного лимита по всей Англии до 20 миль в час (около 32 км/ч) с целью сокращения смертности на дорогах страны. Транспортный комитет планирует провести специальное заседание для анализа эффективности этого изменения в рамках правительственной стратегии безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Данная инициатива предполагает повторение опыта Уэльса в Англии. В 2023 году правительство Уэльса снизило скорость с 30 до 20 миль в час на 35% дорог в населенных пунктах. Теперь депутаты совместно с экспертами и специалистами Транспорт фор Лондон (ТфЛ) рассмотрят плюсы и минусы этого ограничения.

Опыт Уэльса: положительные результаты и недовольство

Согласно предварительным данным, снижение скорости значительно повысило уровень безопасности на дорогах. В частности, в 2024 году в Уэльсе количество тяжелых и смертельных ДТП сократилось на 19%. Также число пострадавших в зонах с ограничением 20 и 30 миль сократилось на четверть. Исследования показывают, что снижение скорости на 10 миль увеличивает среднее время в пути всего на две минуты.

Однако эта реформа вызвала серьезное сопротивление. Петиция против этого правила в Уэльсе собрала почти полмиллиона подписей, что является рекордным показателем в истории парламента страны. Оппозиционная Консервативная партия призывает отменить эту политику, утверждая, что она нанесла экономике ущерб в 9 миллиардов фунтов стерлингов.

Стратегические цели и планы на будущее

Британское правительство поставило цель сократить количество погибших или тяжелораненых на дорогах на 65% к 2035 году. Парламентскому комитету предстоит определить, является ли текущая стратегия достаточной для достижения этих показателей. По мнению экспертов, снижение скорости позволит ежегодно спасать десятки жизней и предотвращать тысячи травм.

В условиях Узбекистана в последние годы в Ташкенте и других крупных городах также была внедрена практика снижения скоростного лимита с 70 до 60 км/ч. Обсуждения в Великобритании еще раз подтверждают, что контроль скорости является глобальной тенденцией в урбанизации и создании безопасной городской среды.

На предстоящем на следующей неделе заседании депутаты рассмотрят не только вопросы безопасности, но и затраты на внедрение ограничений. Для справки: реализация этого проекта в Уэльсе обошлась в 32 миллиона фунтов стерлингов.