В США призвали беспилотные автомобили не мешать работе экстренных служб

·10·Авто
В США призвали беспилотные автомобили не мешать работе экстренных служб

Национальное управление безопасности дорожного движения США (НХТСА) предупредило разработчиков систем автономного вождения о необходимости устранения серьезных проблем, связанных с поведением беспилотных автомобилей в чрезвычайных ситуациях. Регулятор подчеркивает, что интеллектуальные системы часто создают помехи работе полиции, пожарных и скорой помощи, что может угрожать жизни людей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Глава НХТСА Джонатан Моррисон в письме представителям отрасли сообщил о выявлении тревожной закономерности в поведении беспилотников. По данным Иксбт.ком, автономные транспортные средства недостаточно реагируют на предупреждающие знаки на местах происшествий, включая мигающие огни, дорожные конусы, сигнальные факелы и даже дым и огонь.

Препятствие для экстренных служб

Анализ, проведенный регулятором, показал, что беспилотные автомобили въезжают в зоны активных чрезвычайных ситуаций и блокируют проезд спецтехники. По мнению Моррисона, неспособность распознавать такие ситуации и адекватно на них реагировать является функциональным недостатком системы. Это один из главных барьеров на пути к массовому внедрению автономного транспорта.

В настоящее время НХТСА и Национальный совет по безопасности на транспорте США (НТСБ) проводят отдельное расследование нескольких инцидентов с участием автомобилей компании Ваймо. В частности, в Техасе были зафиксированы случаи, когда беспилотники нарушали правила, проезжая мимо школьных автобусов с включенными проблесковыми маячками. Также поступали сообщения о том, что в Далласе автомобиль Ваймо заблокировал пожарную машину, направлявшуюся к горящему зданию.

Еще один серьезный инцидент произошел в городе Санта-Моника, Калифорния. Согласно данным расследования, беспилотный автомобиль Ваймо сбил девятилетнюю девочку в школьной зоне. Ребенок внезапно выбежал из-за неправильно припаркованной машины, но автономная система не смогла вовремя оценить опасность. Подобные случаи свидетельствуют о том, что технология еще не совершенна.

Меры на будущее

НХТСА планирует до конца месяца провести встречи со всеми крупными разработчиками для обсуждения этих проблем. Основные требования регулятора включают:
  • Четкое распознавание сигналов сотрудников экстренных служб;
  • Совершенствование алгоритмов безусловного предоставления преимущества спецтехнике;
  • Безопасное реагирование на нестандартные препятствия на дороге (дым, огонь, сигнальные огни);
  • Повышение осторожности в густонаселенных районах и школьных зонах.

Это предупреждение знаменует собой важный этап в развитии автономного транспорта. Системы должны не только управлять автомобилем в обычных условиях, но и безопасно передвигаться в сложной среде, где присутствуют человеческий фактор и чрезвычайные ситуации. В противном случае широкое внедрение беспилотных технологий может столкнуться с жестким сопротивлением общественности.

Этот опыт важен и для стран, где начинают внедряться технологии автономного транспорта. В будущем при создании инфраструктуры «умных городов» необходимо будет сформировать правовую и техническую базу, регулирующую взаимодействие беспилотных машин со службами скорой помощи и пожарной охраны.

Автоном ТранспортNHTSAВаймоХавфсизликТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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