AMD представляет новую архитектуру Zen 6: Революционные изменения в серверных процессорах

·1·Технологии
AMD представляет новую архитектуру Zen 6: Революционные изменения в серверных процессорах

Компания AMD, один из ведущих игроков на рынке полупроводников, готовится представить свои первые процессоры на базе совершенно новой архитектуры Zen 6. Ожидается, что эта технологическая новинка не только повысит производительность, но и откроет новую эру в области AI и серверных систем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно официальным данным, дебют новой архитектуры состоится на мероприятии Адванкинг AI 2026, которое пройдет 22-23 июля текущего года. Как передает иксбт.ком, на этот раз компания отходит от своих традиций, внедряя новую архитектуру не в потребительские чипы Ryzen, а в высокопроизводительные серверные процессоры Эпйк.

Искусственный интеллект и беспрецедентная мощность

Процессоры Эпйк Венике нового поколения станут ключевым компонентом специализированной платформы AI под названием AMD Helios. В рамках этой системы процессоры будут работать в связке с ускорителями Инстинкт МИ455 и сетевым оборудованием AMD Пенсандо. Это обеспечит беспрецедентную вычислительную мощность для центров обработки данных.

Серьезный рост ожидается и в технических характеристиках. Количество ядер в чипах на архитектуре Zen 6 может достичь 256. Для сравнения, в текущем поколении процессоров этот показатель составляет максимум 192. Представители AMD обещают, что новые чипы будут до 70 процентов эффективнее предыдущих моделей в плане производительности.

Новый этап технологического процесса

Еще один важный аспект заключается в том, что эти процессоры станут первыми продуктами, произведенными по 2-нм техпроцессу компании TSMC. Это позволит не только увеличить плотность транзисторов, но и значительно улучшить энергоэффективность. Для крупных серверных инфраструктур и облачных провайдеров такая эффективность может сыграть важную роль в снижении операционных расходов.

Пока нет точной информации о том, когда потребительские процессоры Ryzen перейдут на архитектуру Zen 6. По мнению отраслевых экспертов, компания сосредоточила основное внимание на самом прибыльном и растущем сегменте — AI и корпоративных клиентах. Это свидетельствует о том, как меняются приоритеты в мире современных технологий.

В заключение можно сказать, что AMD продолжает оказывать серьезное давление на своих конкурентов, таких как NVIDIA и Intel, своими новыми разработками. Презентация, которая состоится в ближайшие две недели, прольет свет на все скрытые возможности этих процессоров.

AMDZen 6ЭпйкПроцессорТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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