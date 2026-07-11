Как оценили футболистов в матче Испания — Бельгия?

·179·Спорт
Как оценили футболистов в матче Испания — Бельгия?

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 Испания обыграла Бельгию со счетом 2:1. После игры были опубликованы оценки футболистов. Самый высокий балл в составе сборной Испании получил Пау Кубарси — 8,4.

В составе испанцев также высоко оценили Ламина Ямаля (8,0), Родри (7,9) и Фабиана Руиса (7,8). Вратарь Давид Райя получил 7,3 балла.

Оценки футболистов Испании:

• Давид Райя — 7,3
• Марк Кукурелья — 6,8
• Эмерик Ляпорт — 7,0
• Пау Кубарси — 8,4
• Педро Порро — 7,4
• Фабиан Руис — 7,8
• Родри — 7,9
• Дани Ольмо — 7,5
• Микель Оярсабаль — 6,6
• Алекс Баэна — 6,9
Ламин Ямаль — 8,0

Оценки испанских игроков, вышедших на замену:

• Ферран Торрес — 6,6
• Педри — 7,0
• Нико Уильямс — 6,5
• Микель Мерино — оценка не указана

В составе сборной Бельгии самые высокие оценки получили Кевин Де Брюйне, Жереми Доку, Тома Менье и Тибо Куртуа. Их игра была оценена в диапазоне 6,8–6,9 баллов. Автор гола команды Шарль де Кетеларе получил 6,8 балла.

Оценки футболистов Бельгии:

• Тибо Куртуа — 6,9
• Максим де Кейпер — 6,0
• Артур Теате — 6,8
• Ваут Фас — 5,7
• Тимоти Кастань — 6,4
• Артур Вермерен — 5,9
• Кевин Де Брюйне — 6,8
• Шарль де Кетеларе — 6,8
• Леандро Троссард — 5,7
• Жереми Доку — 6,8
• Луи Опенда — 6,1

Оценки бельгийских игроков, вышедших на замену:

• Аксель Витсель — 6,0
• Ромелу Лукаку — 6,0
• Алексис Сэ — 6,2
• Грегори Ламменс — 5,4
• Алексис Салемакерс — оценка не указана

Судя по общим оценкам, в сборной Испании лучшие результаты показали представители центральной линии и защиты. У Бельгии относительно стабильные оценки получили игроки атаки, однако команда в итоге не смогла избежать поражения.

ИспанияБельгияПау КубарсиЛамин ЯмальРодриКевин Де Брюйне
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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