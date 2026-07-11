Как оценили футболистов в матче Испания — Бельгия?

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 Испания обыграла Бельгию со счетом 2:1. После игры были опубликованы оценки футболистов. Самый высокий балл в составе сборной Испании получил Пау Кубарси — 8,4.

В составе испанцев также высоко оценили Ламина Ямаля (8,0), Родри (7,9) и Фабиана Руиса (7,8). Вратарь Давид Райя получил 7,3 балла.

Оценки футболистов Испании:

• Давид Райя — 7,3

• Марк Кукурелья — 6,8

• Эмерик Ляпорт — 7,0

• Пау Кубарси — 8,4

• Педро Порро — 7,4

• Фабиан Руис — 7,8

• Родри — 7,9

• Дани Ольмо — 7,5

• Микель Оярсабаль — 6,6

• Алекс Баэна — 6,9

• Ламин Ямаль — 8,0

Оценки испанских игроков, вышедших на замену:

• Ферран Торрес — 6,6

• Педри — 7,0

• Нико Уильямс — 6,5

• Микель Мерино — оценка не указана

В составе сборной Бельгии самые высокие оценки получили Кевин Де Брюйне, Жереми Доку, Тома Менье и Тибо Куртуа. Их игра была оценена в диапазоне 6,8–6,9 баллов. Автор гола команды Шарль де Кетеларе получил 6,8 балла.

Оценки футболистов Бельгии:

• Тибо Куртуа — 6,9

• Максим де Кейпер — 6,0

• Артур Теате — 6,8

• Ваут Фас — 5,7

• Тимоти Кастань — 6,4

• Артур Вермерен — 5,9

• Кевин Де Брюйне — 6,8

• Шарль де Кетеларе — 6,8

• Леандро Троссард — 5,7

• Жереми Доку — 6,8

• Луи Опенда — 6,1

Оценки бельгийских игроков, вышедших на замену:

• Аксель Витсель — 6,0

• Ромелу Лукаку — 6,0

• Алексис Сэ — 6,2

• Грегори Ламменс — 5,4

• Алексис Салемакерс — оценка не указана

Судя по общим оценкам, в сборной Испании лучшие результаты показали представители центральной линии и защиты. У Бельгии относительно стабильные оценки получили игроки атаки, однако команда в итоге не смогла избежать поражения.