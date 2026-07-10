Lexus возрождает легендарную модель ЛФА в виде электромобиля

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Lexus возрождает легендарную модель ЛФА в виде электромобиля

Японский премиальный автомобильный бренд Lexus готовится представить электрическую версию своей самой известной и легендарной модели — суперкара ЛФА. Инженеры компании стремятся сделать новый электромобиль не только быстрым, но и способным подарить водителю те же ощущения, что и классический автомобиль с двигателем В10. Об этом сообщает издание Autocar на основе прототипа, представленного на фестивале скорости в Гудвуде. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Прототип нового Lexus ЛФА построен на той же алюминиевой платформе, что и гоночный автомобиль Toyota ГР GT с двигателем В8. Однако его дизайн выглядит более сдержанным и художественным. По словам дизайнера концепта Сёго Касамацу, внешний вид новой модели вдохновлен скромной, но функциональной эстетикой оригинального ЛФА.

Технологическая революция: твердотельные аккумуляторы

Ожидается, что Lexus ЛФА произведет революцию в отрасли не только своим дизайном, но и техническими возможностями. По имеющимся данным, эта модель станет первым серийным автомобилем бренда, оснащенным твердотельными аккумуляторами (солид-стате баттериес). Такие батареи обладают гораздо более высокой плотностью энергии и заряжаются быстрее, чем современные аккумуляторы с жидким электролитом.

Менеджер проекта Lexus Юкихиро Юкита признал, что в настоящее время доверие покупателей в премиальном сегменте к электромобилям невелико. По его словам, многие водители считают электродвигатели «фальшивыми», поскольку они лишь искусственно имитируют звук двигателя внутреннего сгорания. Lexus же намерен отказаться от этого подхода, стремясь дать водителю ощущение настоящей механической связи.

Главная задача инженеров Lexus — не просто воспроизводить звук двигателя через динамики, а настроить динамику и управляемость автомобиля так, чтобы водитель чувствовал себя за рулем бензинового суперкара. В этом направлении компания работает над специальным программным обеспечением и симуляцией трансмиссии.

Окончательный дизайн нового поколения ЛФА практически готов, и он может кардинально отличаться от нынешних моделей Lexus. Компания планирует официально выпустить эту модель на рынок в следующем году. Этот шаг станет важным поворотным моментом в стратегии перехода бренда Lexus на полностью электрические транспортные средства.

Ожидается, что этот суперкар станет не только технологической витриной, но и примером того, что электромобили могут быть захватывающими и «живыми». Если Lexus достигнет своей цели, это установит новые стандарты для всей индустрии суперкаров.

LexusLFAЭлектромобильToyotaСуперкар
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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