Какой автомобиль стал самым продаваемым в Узбекистане за полгода?

·38·Авто
Какой автомобиль стал самым продаваемым в Узбекистане за полгода?

По итогам января–июня 2026 года в Узбекистане было произведено и реализовано в общей сложности 175 тысяч 374 автомобиля. Об этом говорится в официальных статистических данных, опубликованных компанией «Узавтосаноат». Согласно отчету, наибольшую долю на автомобильном рынке страны традиционно занимают местные производители.

Согласно данным, самый высокий показатель пришелся на долю «UzAuto Motors». За отчетный период компания реализовала 81 тысячу 210 автомобилей. Второе место занял «Khorezm Auto» с 54 тысячами 862 автомобилями. Далее следуют «ADM Jizzakh» — 21 тысяча 743, «BYD Uzbekistan Factory» — 17 тысяч 12, «Самаркандский автомобильный завод» — 397 и «Asaka Motors» — 150 автомобилей.

Согласно инфографике, доля «UzAuto Motors» в общем объеме продаж составила 46,3 процента. «Khorezm Auto» занял второе место с 31,3 процента, а «ADM Jizzakh» и «BYD Uzbekistan Factory» получили доли в 12,4 процента и 9,7 процента соответственно.

В разрезе брендов абсолютное лидерство сохранил «Chevrolet». За отчетный период было продано 136 тысяч 72 автомобиля этого бренда. Далее следуют «BYD» — 17 тысяч 10, «Kia» — 12 тысяч 286, «Chery» — 4 тысячи 820 и «Haval» — 4 тысячи 402 автомобиля.

Анализ по сегментам автомобилей показал, что наибольшую долю заняла категория «Sedan-B», на которую пришлось 34,5 процента от общего объема продаж. Также сегмент «LCV» составил 31,4 процента, «SUV-B» — 22 процента, «SUV-C» — 7 процентов, «Sedan-C» — 3 процента и «Sedan-D» — 1,1 процента.

Самым покупаемым автомобилем в разрезе моделей стал «Cobalt». Его продажи за полгода составили 40 тысяч 936 единиц. Далее следуют «Damas» — 34 тысячи 286, «Tracker» — 20 тысяч 274, «Labo» — 19 тысяч 723 и «Onix» — 19 тысяч 595 автомобилей.

Также в число самых популярных моделей вошли «Kia Sonet» (9 653 единицы), «BYD Song Plus DM-i» (5 630 единиц), «BYD Yuan-Up» (4 277 единиц), «Chazor Champion» (3 771 единица) и «Haval M6» (2 095 единиц). Эти цифры еще раз продемонстрировали, на какие бренды и модели был высокий спрос на местном автомобильном рынке в первом полугодии 2026 года.

ЎзбекистонUzAuto MotorsChevroletBYDCobalt
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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