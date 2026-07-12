O‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindi

·42·O‘zbekiston
O‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindi

O‘zbekiston aholisining katta qismini yoshlar tashkil etmoqda. Aholi va qishloq xo‘jaligini ro‘yxatga olish tadbirining dastlabki natijalariga ko‘ra, mamlakatda 14 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lganlar soni qariyb 9,72 million nafarga yetgan.

Ma’lumotlarda yosh erkaklar soni ayollarga nisbatan biroz ko‘proq ekani ham ko‘rinadi.

Yoshlar soni qancha?

Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, O‘zbekistonda 14–30 yosh oralig‘idagi yoshlar soni:

9 718 877 nafarni tashkil etgan.

Shundan:

  • erkaklar — 4 992 002 nafar;

  • ayollar — 4 726 875 nafar.

Erkaklar soni ko‘proq

Keltirilgan raqamlarga ko‘ra, yosh erkaklar soni yosh ayollardan 265 127 nafarga ko‘p.

Umumiy ko‘rsatkichda:

  • erkaklar ulushi taxminan 51,4 foiz;

  • ayollar ulushi esa 48,6 foizni tashkil etadi.

Bu raqamlar nima uchun muhim?

Yoshlar sonining yuqori bo‘lishi mehnat bozori, ta’lim, uy-joy, tadbirkorlik va ijtimoiy dasturlarga bo‘lgan talabga bevosita ta’sir qiladi.

Yaqin yillarda:

  • yangi ish o‘rinlari yaratish;

  • zamonaviy kasblarga o‘qitish;

  • oliy va kasbiy ta’lim qamrovini kengaytirish;

  • yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash

eng muhim vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

Asosiy kuch — yosh avlod

Qariyb 10 million nafar yosh aholi O‘zbekistonning eng katta demografik imkoniyatlaridan biri hisoblanadi.

Bu salohiyatdan samarali foydalanish uchun yoshlarni sifatli ta’lim, munosib ish va rivojlanish imkoniyatlari bilan ta’minlash hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldiO‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldiBugun, 10:25Abituriyentlar test topshiradigan manzillar bilan oldindan tanishishi mumkinAbituriyentlar test topshiradigan manzillar bilan oldindan tanishishi mumkinKecha, 14:37Qashqadaryoda suv ta’minoti mutaxassisi 1,2 million so‘m bilan ushlandiQashqadaryoda suv ta’minoti mutaxassisi 1,2 million so‘m bilan ushlandiKecha, 11:52Qariyb 13 ming abituriyent testsiz talaba bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritdiQariyb 13 ming abituriyent testsiz talaba bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritdiKecha, 11:14Toshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildiToshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildiKecha, 10:40Toshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladiToshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladi10.07, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija