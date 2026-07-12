O‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindi
O‘zbekiston aholisining katta qismini yoshlar tashkil etmoqda. Aholi va qishloq xo‘jaligini ro‘yxatga olish tadbirining dastlabki natijalariga ko‘ra, mamlakatda 14 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lganlar soni qariyb 9,72 million nafarga yetgan.
Ma’lumotlarda yosh erkaklar soni ayollarga nisbatan biroz ko‘proq ekani ham ko‘rinadi.
Yoshlar soni qancha?
Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, O‘zbekistonda 14–30 yosh oralig‘idagi yoshlar soni:
9 718 877 nafarni tashkil etgan.
Shundan:
erkaklar — 4 992 002 nafar;
ayollar — 4 726 875 nafar.
Erkaklar soni ko‘proq
Keltirilgan raqamlarga ko‘ra, yosh erkaklar soni yosh ayollardan 265 127 nafarga ko‘p.
Umumiy ko‘rsatkichda:
erkaklar ulushi taxminan 51,4 foiz;
ayollar ulushi esa 48,6 foizni tashkil etadi.
Bu raqamlar nima uchun muhim?
Yoshlar sonining yuqori bo‘lishi mehnat bozori, ta’lim, uy-joy, tadbirkorlik va ijtimoiy dasturlarga bo‘lgan talabga bevosita ta’sir qiladi.
Yaqin yillarda:
yangi ish o‘rinlari yaratish;
zamonaviy kasblarga o‘qitish;
oliy va kasbiy ta’lim qamrovini kengaytirish;
yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash
eng muhim vazifalardan biri bo‘lib qoladi.
Asosiy kuch — yosh avlod
Qariyb 10 million nafar yosh aholi O‘zbekistonning eng katta demografik imkoniyatlaridan biri hisoblanadi.
Bu salohiyatdan samarali foydalanish uchun yoshlarni sifatli ta’lim, munosib ish va rivojlanish imkoniyatlari bilan ta’minlash hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
…