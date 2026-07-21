Kia EV3 GT: южнокорейский бренд представил новый хэтчбек мощностью 288 л.с.

·176·Авто
Kia EV3 GT: южнокорейский бренд представил новый хэтчбек мощностью 288 л.с.

Южнокорейская компания Kia продолжает расширять линейку своих электромобилей. На этот раз производитель представил спортивную версию GT своего кроссовера EV3, который должен стать одной из самых популярных моделей бренда. Эта новинка является частью стратегии компании по расширению сегмента высокопроизводительных автомобилей для более широкой аудитории. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

До настоящего времени линейка GT бренда Kia ограничивалась в основном флагманскими моделями, такими как дорогостоящие EV6 GT и массивный EV9 GT. Однако ожидается, что новая модель EV3 GT с ценой ниже 50 тысяч фунтов стерлингов привлечет больше покупателей. По данным издания Autocar, эта модель значительно отличается от предыдущих версий не только внешним видом, но и техническими характеристиками.

Технические характеристики и мощность

В основе автомобиля лежит аккумулятор емкостью 81,4 кВт⋅ч, унаследованный от модели EV3 Лонг Ранге. На полном заряде автомобиль способен преодолеть около 500 километров (311 миль). Максимальная мощность зарядки составляет 128 кВт, что позволяет экономить время на современных станциях быстрой зарядки.

Самые важные изменения произошли в силовой установке. EV3 GT оснащен двухмоторной системой полного привода (4WD). Передний двигатель развивает 194 л.с., что ровно на 100 л.с. мощнее заднего. В общей сложности агрегат выдает 288 л.с. В результате, несмотря на вес более двух тонн, электромобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 5,7 секунды.

Динамика и комфорт вождения

При создании EV3 GT инженеры Kia стремились сделать его не агрессивным спорткаром, а быстрым и комфортным автомобилем для повседневной жизни. В отличие от моделей серии Н компании Hyundai, линейка Kia GT не перегружает водителя. Автомобиль оснащен трехрежимными амортизаторами и шинами Пирелли П Зеро, что обеспечивает стабильность на дороге.

Управление автомобилем точное, а эргономика проработана на высоком уровне. Задний мотор в основном служит для поддержания баланса в поворотах, что делает управление безопасным и надежным. Также во внешнем виде выделяются зеленые акценты, обновленные бамперы и детали в спортивном стиле.

Учитывая, что электромобили Kia, в частности модели EV6 и EV9, официально продаются на рынке Узбекистана, высока вероятность того, что EV3 GT в будущем появится и на наших дорогах. Это может стать отличным выбором для местных водителей, предпочитающих компактные, но мощные кроссоверы.

KiaEV3 GTЭлектромобильАвтоТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Беларуси начали разработку гигантского двигателя мощностью 3500 л.с.В Беларуси начали разработку гигантского двигателя мощностью 3500 л.с.Сегодня, 19:29Лотус Эмира 420 Sport: британский бренд представил свою самую быструю и легкую модельЛотус Эмира 420 Sport: британский бренд представил свою самую быструю и легкую модельСегодня, 15:54Донкервурт Ф22 RS: нидерландский спорткар мощностью 500 л.с. выходит на рынок ВеликобританииДонкервурт Ф22 RS: нидерландский спорткар мощностью 500 л.с. выходит на рынок ВеликобританииСегодня, 12:58Самый неожиданный поворот в истории Range Rover: представлен первый электрический кроссоверСамый неожиданный поворот в истории Range Rover: представлен первый электрический кроссоверСегодня, 10:27Представлен Toyota Тундра 2027: новая версия Траилхунтер и технологические обновленияПредставлен Toyota Тундра 2027: новая версия Траилхунтер и технологические обновленияСегодня, 06:50Range Rover представил новый GT: самый аэродинамичный автомобиль в истории брендаRange Rover представил новый GT: самый аэродинамичный автомобиль в истории брендаСегодня, 04:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем