Kia EV3 GT: южнокорейский бренд представил новый хэтчбек мощностью 288 л.с.

Южнокорейская компания Kia продолжает расширять линейку своих электромобилей. На этот раз производитель представил спортивную версию GT своего кроссовера EV3, который должен стать одной из самых популярных моделей бренда. Эта новинка является частью стратегии компании по расширению сегмента высокопроизводительных автомобилей для более широкой аудитории. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

До настоящего времени линейка GT бренда Kia ограничивалась в основном флагманскими моделями, такими как дорогостоящие EV6 GT и массивный EV9 GT. Однако ожидается, что новая модель EV3 GT с ценой ниже 50 тысяч фунтов стерлингов привлечет больше покупателей. По данным издания Autocar, эта модель значительно отличается от предыдущих версий не только внешним видом, но и техническими характеристиками.

Технические характеристики и мощность

В основе автомобиля лежит аккумулятор емкостью 81,4 кВт⋅ч, унаследованный от модели EV3 Лонг Ранге. На полном заряде автомобиль способен преодолеть около 500 километров (311 миль). Максимальная мощность зарядки составляет 128 кВт, что позволяет экономить время на современных станциях быстрой зарядки.

Самые важные изменения произошли в силовой установке. EV3 GT оснащен двухмоторной системой полного привода (4WD). Передний двигатель развивает 194 л.с., что ровно на 100 л.с. мощнее заднего. В общей сложности агрегат выдает 288 л.с. В результате, несмотря на вес более двух тонн, электромобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 5,7 секунды.

Динамика и комфорт вождения

При создании EV3 GT инженеры Kia стремились сделать его не агрессивным спорткаром, а быстрым и комфортным автомобилем для повседневной жизни. В отличие от моделей серии Н компании Hyundai, линейка Kia GT не перегружает водителя. Автомобиль оснащен трехрежимными амортизаторами и шинами Пирелли П Зеро, что обеспечивает стабильность на дороге.

Управление автомобилем точное, а эргономика проработана на высоком уровне. Задний мотор в основном служит для поддержания баланса в поворотах, что делает управление безопасным и надежным. Также во внешнем виде выделяются зеленые акценты, обновленные бамперы и детали в спортивном стиле.

Учитывая, что электромобили Kia, в частности модели EV6 и EV9, официально продаются на рынке Узбекистана, высока вероятность того, что EV3 GT в будущем появится и на наших дорогах. Это может стать отличным выбором для местных водителей, предпочитающих компактные, но мощные кроссоверы.