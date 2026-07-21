Kia EV4 GT: Новая эра на рынке электрических спортивных хэтчбеков

Южнокорейская компания Kia готовится совершить настоящую революцию в сегменте электромобилей. Представленная компанией новая модель Kia EV4 GT выходит на рынок как первый полностью электрический спортивный хэтчбек (хот-хатч) в размерах традиционного Volkswagen Голф ГТИ. Эта модель привлекла внимание экспертов отрасли не только своим дизайном, но и техническими возможностями. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

До сих пор на рынке электромобилей были представлены либо компактные модели, такие как Алпине А290, либо крупные спортивные модели, такие как Hyundai Ioniq 5 Н. Однако в классе семейных хэтчбеков не хватало низкопрофильных автомобилей, способных подарить настоящий драйв. Kia EV4 GT был разработан именно для заполнения этой ниши и является одним из немногих электромобилей с высотой кузова менее 1500 мм.

Техническая мощность и динамика

Согласно данным издания Autocar и других авторитетных источников, Kia EV4 GT технически близок к недавно представленному кроссоверу EV3 GT. Автомобиль оснащен системой полного привода (4WD), а его общая мощность составляет 288 лошадиных сил. На передней оси расположен двигатель мощностью 194 л.с., а на задней — дополнительный агрегат мощностью 94 л.с.

Эта модель является частью «ГТ-наступления» Kia, запланированного на 2026 год. Выпуская последовательно модели EV3 GT, EV4 GT и более крупный EV5 GT, компания намерена укрепить свои позиции в спортивном направлении. Глава отдела Р&Д Kia Манфред Харрер отметил, что новые модели GT призваны устранить недостатки автомобилей бренда в плане удовольствия от вождения (дйнамик енджоймент).

Конкуренция с Volkswagen Golf R

По своим ходовым характеристикам Kia EV4 GT больше напоминает легендарный Volkswagen Golf R. Это проявляется не только в полном приводе, но и в поведении на дороге и работе подвески. Автомобиль оснащен трехступенчатыми амортизаторами и обновленными пружинами, что обеспечивает как комфорт, так и устойчивость на высоких скоростях.

На автомобильном рынке Узбекистана бренд Kia, в частности его электрические модели (EV6 и EV9), становится все более популярным. Ожидается, что в будущем появление таких компактных и быстрых хэтчбеков, как EV4 GT, станет отличной альтернативой для молодых водителей и любителей динамичного передвижения в черте города.

В заключение можно сказать, что Kia EV4 GT удалось гармонично сочетать современные технологии, сохранив при этом форму традиционного хэтчбека. Хотя его возможности управления могут немного отличаться от немецких конкурентов, баланс комфорта и динамики делает его одним из самых привлекательных предложений в своем классе.