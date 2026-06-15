Великобритания готовится смягчить требования по переходу на электромобили

Правительство Великобритании под давлением автопроизводителей рассматривает возможность смягчения мандата Зеро Эмиссионс Вехикле (ЗЭВ). Согласно этому законодательству, компании обязаны обеспечивать определенную долю электромобилей в общем объеме ежегодных продаж. Однако из-за экономических опасений представителей отрасли официальный Лондон вынужден пересмотреть свои требования. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Согласно действующему плану, к 2026 году треть продаж каждого бренда в Великобритании должна приходиться на электромобили, а к 2030 году этот показатель должен достичь 80 процентов. Производители, не выполнившие установленную квоту, обязаны платить штраф в размере 12 000 фунтов стерлингов за каждый проданный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания сверх нормы. По данным Те Тимес, в новых предложениях обсуждается снижение целевого показателя на 2030 год до 50 процентов.

Опасения автомобильной промышленности и экономическое давление

Автопроизводители ведут активную лоббистскую деятельность против жестких правительственных требований. Многие компании отмечают, что спрос на электромобили растет не так быстро, как ожидалось, что вынуждает их искусственно предоставлять скидки. Например, глава отдела продаж Volkswagen Мартин Сандер ранее предупреждал, что им, возможно, придется повысить цены на традиционные автомобили , чтобы компенсировать убытки от продаж электрокаров.

Глава европейского подразделения концерна Stellantis Эммануэле Капеллано выступил с еще более резким заявлением, отметив, что если условия не изменятся, группа может сократить свою деятельность в Великобритании. В состав Stellantis входят такие популярные бренды, как Китроен, Fiat, Peugeot и Вауксхалл. По мнению представителей отрасли, введение таких жестких квот в то время, когда рынок к этому не готов, нанесет серьезный ущерб производственной цепочке.

Как пишет Те Гуардиан со ссылкой на правительственные источники, несмотря на смягчение квот, план по запрету продажи новых чисто бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года останется в силе. Также ожидается, что с 2035 года будет прекращена продажа гибридных автомобилей. Рынок подержанных автомобилей останется вне этих ограничений.

Стратегические цели на будущее

Комитет по бизнесу и торговле парламента Великобритании также предупредил правительство о том, что действующий мандат представляет «серьезную угрозу» для местной автомобильной промышленности. Председатель комитета Лиам Бирн подчеркнул, что план страны по увеличению объемов производства автомобилей до 1,3 миллиона единиц к 2035 году может провалиться из-за этих жестких ограничений.

Интересно, что не все производители поддерживают это смягчение. Например, генеральный директор Renault Фабрис Камболив выступает за четкий и строгий курс для системного увеличения продаж электромобилей. В настоящее время переговоры между британским правительством и представителями автомобильной промышленности продолжаются, что может стать важным прецедентом для всего европейского автомобильного рынка.