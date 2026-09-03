Geely разрабатывает зарядные станции мощностью 1800 кВт для зарядки за пять минут

Китайский автомобильный гигант Geely работает над созданием сверхбыстрых зарядных станций мощностью 1800 кВт для электромобилей. Как сообщает издание Autocar, эта новая технология позволит полностью заряжать автомобили всего за пять минут, что может превзойти запланированные решения основного конкурента — компании BYD. Об этом Autocar.ко.ук сообщает.

Управляющий директор бренда Geely в Великобритании Майкл Янг отметил, что твердотельные аккумуляторы появятся на китайском рынке уже через несколько месяцев. Такие приоритетные зарубежные рынки, как Великобритания, станут одними из основных направлений для внедрения этой передовой технологии на следующем этапе.

Технологическое развитие и перспективы

В настоящее время в Китае активно тестируется инфраструктура сверхбыстрой зарядки мощностью 1800 кВт. В то же время некоторые модели седанов и кроссоверов бренда Zeekr, входящего в состав Geely, уже используют 900-вольтовые высоковольтные системы зарядки. Эти автомобили способны принимать мощность 600 кВт, заряжая батарею с 10 до 80 процентов менее чем за десять минут.

Согласно данным, Geely планирует увеличить свою долю на рынке Великобритании до 5 процентов к 2030 году. Этот показатель означает продажу 100 тысяч автомобилей в год, что в десять раз превышает текущие результаты.

Планы по развитию инфраструктуры

По словам Майкла Янга, поскольку рынок Великобритании существенно отличается от китайского, здесь будет применяться поэтапный и прагматичный подход. В первую очередь планируется поставлять покупателям настенные зарядные устройства для домашнего использования. Только после этого начнется установка станций сверхвысокой мощности совместно с местными партнерами.

По аналогии с системами BYD, Geely планирует использовать специальные накопительные аккумуляторы на местах для обеспечения мощности свыше 1000 кВт. Было подчеркнуто, что в будущем эти станции будут доступны не только для автомобилей Geely, но и для всех других типов электромобилей. По мнению руководителя, зарядная станция должна работать как обычная АЗС и не сможет окупиться, если будет обслуживать только один бренд.