Tesla Семи выходит на европейский рынок

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Tesla Семи выходит на европейский рынок

На рынке электрических грузовиков может произойти долгожданное изменение. Официально подтверждено, что электрический тягач Tesla Семи, впервые представленный почти десять лет назад, поступит в продажу на европейском рынке. По данным иксбт.ком, этот тяжёлый грузовик покажут широкой публике на престижной выставке ИАА Транспортатион, которая пройдёт в следующем месяце в немецком Ганновере, а компания объявит точные технические характеристики и планы продаж в Европе. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Американский производитель, который в своё время произвёл революцию в сегменте легковых автомобилей, теперь намерен оживить и рынок тяжёлых грузоперевозок (ХГВ). Сегодня электрические грузовики, предлагаемые традиционными автоконцернами, встречаются довольно редко. Транспортные компании по-прежнему обеспокоены их запасом хода, зарядной инфраструктурой и грузоподъёмностью.

Технические характеристики и возможности

По заявлению Tesla, Семи мощнее, экономичнее и дешевле в эксплуатации по сравнению с традиционными дизельными грузовиками. В США эта модель предлагается в двух модификациях. Версия со стандартным запасом хода может проехать до 325 миль (примерно 523 километра) на одной зарядке. Её трёхмоторная силовая установка через сдвоенные задние оси передаёт внушительные 1073 лошадиные силы.

Что касается зарядки, Tesla рассчитывает на собственные высокотехнологичные решения. При подключении к специальным станциям Мегачаргер мощностью до 1200 киловатт грузовик, как утверждается, может восстановить заряд до 60% всего за 30 минут. Также существует версия Лонг Ранге (с увеличенным запасом хода) с дополнительными аккумуляторами за кабиной, которая проезжает до 500 миль на одной зарядке.

Конкурентная среда на европейском рынке

Пока неизвестно, какие именно модификации будут продаваться в Европе, однако на официальном сайте Tesla в Великобритании указаны только характеристики версии Стандард Ранге. Напомним, что один из главных конкурентов в регионе — 40-тонная модель МАН еТГКс — развивает мощность от 328 до 536 лошадиных сил, обеспечивает запас хода 358 миль и поддерживает зарядку мощностью до 1000 киловатт. Кроме того, модель Mercedes еАктрос 600 также занимает свою нишу на рынке благодаря запасу хода 311 миль.

Напомним, Tesla Семи впервые представили в 2017 году, однако его производство и разработка столкнулись с различными задержками. Первые готовые экземпляры поступили американской компании ПепсиКо пять лет назад. Хотя общее количество поставленных Семи до сих пор не раскрывается, недавно шведская транспортная компания Эинриде заказала 500 таких машин. Это крупнейшая разовая закупка на сегодняшний день.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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