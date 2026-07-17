Tesla открыла первую в мире станцию Мегачаргер: 1200 кВ мощности для одного грузовика

Лидер рынка электромобилей, компания Tesla, официально запустила первую в мире общественную зарядную станцию Мегачаргер, предназначенную для тяжелых грузовиков Tesla Семи. Этот проект является одним из важнейших шагов на пути к электрификации коммерческого транспорта, устанавливая совершенно новый стандарт скорости зарядки грузовых автомобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Новый комплекс расположен в городе Блумингтон, штат Калифорния, к востоку от Лос-Анджелеса. По данным иксбт.ком, станция состоит из шести специализированных зарядных постов, каждый из которых способен обеспечить пиковую мощность до 1,2 МВ (1200 кВ). Этот показатель является одним из самых высоких среди систем зарядки, используемых в коммерческих целях на сегодняшний день.

Технологическое превосходство и скорость

Для сравнения, самые современные зарядные станции Суперчаргер четвертого поколения от Tesla для легковых автомобилей выдают максимальную мощность 500 кВ. Мегачаргер же обладает более чем в два раза большей мощностью. Столь высокий показатель позволяет заряжать грузовики с огромными аккумуляторами, такие как Tesla Семи, за короткое время и минимизировать время простоя в процессах логистики на дальние расстояния.

В настоящее время станция объявлена открытой для водителей и операторов Tesla Семи. По мнению экспертов, появление такой инфраструктуры значительно ускорит переход логистических компаний от дизельного топлива к электротяге. Это имеет важное значение не только с точки зрения экономической эффективности, но и экологической чистоты.

Новая эра в логистике

В будущем Tesla планирует расширить сеть Мегачаргер вдоль основных транспортных магистралей США. Эта стратегия сделает использование моделей Tesla Семи еще более удобным и надежным для владельцев грузовых автопарков. Серийное производство грузовиков Tesla Семи на заводе Гигафакторй Невада также повышает спрос на данную инфраструктуру.

Для развивающихся рынков подобные технологии в будущем также могут представлять большой интерес. В то время как электромобили становятся все более популярными, внедрение таких высокомощных решений для тяжелого транспорта является глобальной тенденцией, способной кардинально изменить сферу международных грузоперевозок.