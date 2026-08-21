Mercedes-Benz хочет оживить рынок роскошных минивэнов Великобритании

Ожидается, что новая модель Mercedes-Benz ВЛЭ, которая выйдет на рынок Великобритании в следующем году, выведет рынок пассажирских транспортных средств на базе автомобилей и фургонов премиум-класса в этой стране на совершенно новый уровень. По данным иксбт.ком, руководитель подразделения фургонов Mercedes-Benz в Великобритании прогнозирует резкий рост нынешних низких показателей этого рынка. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Возможности новой электрической платформы

Автомобиль построен на новой специализированной электрической платформе ВАН.ЭА, разработанной Mercedes-Benz. Эта технологическая база создана специально для электромобилей и в будущем будет играть важную роль в производстве экологичных и комфортных транспортных средств.

По мнению экспертов, новый автомобиль полностью соответствует современным техническим требованиям и предназначен для удовлетворения будущих транспортных потребностей городских жителей. Благодаря электрической платформе ожидается значительное улучшение мощности и запаса хода автомобиля.

Роскошь и её место на рынке

Новая модель ВЛЭ будет позиционироваться как значительно более высокий по классу и дорогой продукт по сравнению с представленными сегодня на рынке ЭКВ на базе Вито и моделями В-Класс с двигателем внутреннего сгорания. Именно это станет её главным отличием от обычных фургонов.

Представители компании отмечают, что новый автомобиль привлечёт покупателей не только техническими характеристиками, но и комфортом салона и дизайном. Ожидается, что он станет самым передовым и премиальным предложением в своём классе.

По мнению рыночных аналитиков, на крупных и требовательных рынках, таких как Великобритания, высок спрос на роскошные минивэны этого типа. Новая модель ВЛЭ призвана заполнить эту нишу и полностью удовлетворить потребности покупателей.

В то время как интерес к электромобилям в автомобильной отрасли продолжает расти, Mercedes-Benz намерена сохранить лидерство благодаря новой стратегии. Ожидаемая в следующем году премьера может стать поворотным моментом для этого сегмента.