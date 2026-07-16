Bentley создала уникальный «голос» для своего первого электромобиля Торкал

Британский производитель роскошных автомобилей Bentley готовится к презентации своей первой полностью электрической модели Торкал. Инженеры компании выбрали необычный подход, чтобы устранить тишину, характерную для электромобилей. Вместо искусственного синтеза гула традиционного двигателя В8, новый кроссовер использует оркестровую симфонию, созданную с помощью живых музыкальных инструментов. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Специалисты Bentley провели глубокий анализ звуков компрессорных моторов 1930-х годов, знаменитых 6,75-литровых В8 и современных двигателей В12, ставших историческим наследием бренда. Цель — подарить водителю такие же эмоциональные и впечатляющие ощущения при ускорении, как в бензиновых автомобилях. По данным Иксбт.ком, компания сравнивает этот процесс с «прослушиванием выступления большого оркестра».

Гармония барабанов и струнных инструментов

В ходе исследований звука двигателя В8 в студийных условиях выяснилось, что его привлекательность заключается не только в механическом тоне, но и в особом ритме. Инженеры сравнили работу двигателя внутреннего сгорания с игрой профессионального барабанщика: оказалось, что между ними есть поразительное сходство в энергии, темпе и ударах. Поэтому в системе под названием «Bentley Дйнамик Сймфонй» главную роль играют барабаны.

Не ограничиваясь только ударными инструментами, в звук Торкал были добавлены партии альта и бас-гитары. Эта комбинация призвана передать мощь и эмоции во время движения автомобиля. Система адаптируется к действиям водителя, и по мере увеличения скорости темп музыки также ускоряется. Это превращает скучную тишину электромобиля в динамичную атмосферу.

Торкал: Название и особенности дизайна

Название новой модели вдохновлено горным ландшафтом Эль-Торкаль-де-Антекера в испанской Андалусии. Также это название отсылает к латинскому слову «торкуере» (вращать) и связано с автомобильным термином «торкуе» (крутящий момент). Ожидается, что этот кроссовер длиной 5 метров займет место в линейке Bentley на ступень ниже модели Бентайга.

Дизайн Торкал основан на концепт-каре ЭКсП 15, представленном в прошлом году. В экстерьере автомобиля выделяются такие элементы, как подсвеченная решетка радиатора, вертикальные светодиодные фары и «престижный щит» (престигиус шиелд) в ретро-стиле в задней части. Этот элемент выполнен как дань уважения багажным отделениям исторических туристических автомобилей бренда.

Официальная презентация Bentley Торкал запланирована на 23 сентября текущего года в Лондоне. Ожидается, что этот электромобиль станет важным шагом, открывающим новый язык дизайна и стратегию электрификации бренда. В то время как на рынке Узбекистана растет интерес к электромобилям класса люкс, такой инновационный подход Bentley стал неожиданной новостью для поклонников марки.