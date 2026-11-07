«Арсенал» укрепил лидерство трудной победой, а «Ньюкасл» потерял очки
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- В 10-м туре Английской Премьер-лиги «Арсенал» победил на своем поле «Халл Сити» со счетом 1:0, укрепив лидерство в турнирной таблице.
- Единственный гол, забитый Мартином Эдегором на 73-й минуте встречи, принес лондонцам очередные три очка.
- В этот же день «Ньюкасл» сыграл с «Фулхэмом» вничью со счетом 1:1, потеряв очки.
В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал», единолично возглавляющий турнирную таблицу, принял на своем поле «Халл Сити» и оформил важную победу с минимальным счетом 1:0.
Несмотря на то, что встреча прошла для хозяев в довольно сложном и нервном ключе, индивидуальное мастерство капитана лондонцев принесло команде очередные три очка.
Давление на «Эмирейтс» и решающий удар Мартина Эдегора
Матч в Лондоне, как и ожидалось, прошел под тотальным атакующим давлением «канониров»:
Крепкая оборона «Халл Сити»: Гости, идущие на 13-й строчке турнирной таблицы, более 70 минут сдерживали непрерывные атаки хозяев, сохраняя оборону безупречной;
Спасение на 73-й минуте: Наконец, на 73-й минуте встречи капитан «Арсенала» Мартин Эдегор нашел брешь в обороне соперника и точным ударом поразил ворота — 1:0;
Единоличное лидерство: После этой важной победы «Арсенал» довел количество очков до 27, еще более уверенно закрепившись на 1-м месте в таблице чемпионата («Халл Сити» остался на 13-м месте с 11 очками).
В другой части Лондона: напряженная ничья «Фулхэма» и «Ньюкасла»
В еще одном противостоянии тура команды «Фулхэм» и «Ньюкасл» разошлись миром:
Обмен голами в концовке: Основные события игры развернулись ближе к завершению встречи. На 80-й минуте Джейкоб Мерфи вывел гостей вперед, но уже через три минуты, на 83-й, вышедший на замену Родриго Муниз сравнял счет — 1:1;
Турнирное положение: После этой боевой ничьей «Ньюкасл» с 12 очками идет на 11-м месте, а «Фулхэм», набрав 10 очков, занимает 15-ю строчку таблицы.
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