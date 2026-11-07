«Арсенал» укрепил лидерство трудной победой, а «Ньюкасл» потерял очки

В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал», единолично возглавляющий турнирную таблицу, принял на своем поле «Халл Сити» и оформил важную победу с минимальным счетом 1:0.

Несмотря на то, что встреча прошла для хозяев в довольно сложном и нервном ключе, индивидуальное мастерство капитана лондонцев принесло команде очередные три очка.

Давление на «Эмирейтс» и решающий удар Мартина Эдегора

Матч в Лондоне, как и ожидалось, прошел под тотальным атакующим давлением «канониров»:

Крепкая оборона «Халл Сити»: Гости, идущие на 13-й строчке турнирной таблицы, более 70 минут сдерживали непрерывные атаки хозяев, сохраняя оборону безупречной;

Спасение на 73-й минуте: Наконец, на 73-й минуте встречи капитан «Арсенала» Мартин Эдегор нашел брешь в обороне соперника и точным ударом поразил ворота — 1:0;

Единоличное лидерство: После этой важной победы «Арсенал» довел количество очков до 27, еще более уверенно закрепившись на 1-м месте в таблице чемпионата («Халл Сити» остался на 13-м месте с 11 очками).

В другой части Лондона: напряженная ничья «Фулхэма» и «Ньюкасла»

В еще одном противостоянии тура команды «Фулхэм» и «Ньюкасл» разошлись миром: