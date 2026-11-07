Объявлен стартовый состав «Манчестер Сити» на 10-й тур — Хусанов в основе!
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведет выездной матч против команды «Ноттингем Форест».
- Защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов начнет этот матч в основном составе.
- Тренерский штаб «горожан» доверил защитную линию Хусанову, а также Рубену Диашу, Марку Гехи и Йошко Гвардиол.
В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги действующий чемпион и лидер турнирной таблицы «Манчестер Сити» проведет выездной матч против «Ноттингем Форест». Встреча начнется в 22:30 по ташкентскому времени.
Для узбекских любителей футбола этот матч имеет особое значение: защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вошел в основной состав «горожан» и начнет игру с первых минут.
Звездный состав «горожан»: с кем выходит на поле Хусанов?
Тренерский штаб «Манчестер Сити» выставил на матч 10-го тура сильнейших футболистов:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;
Линия защиты: Рубен Диаш, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Йошко Гвардиол;
Полузащита: Энцо Фернандес, Андерсон, Райан Шерки, Илиман Ндиай;
Атака и фланги: Жереми Доку, Эрлинг Холанд.
Место Хусанова в стартовом составе наряду с такими дорогостоящими защитниками мира, как Рубен Диаш, Марк Гехи и Йошко Гвардиол, является ярким свидетельством высокого доверия к узбекскому легионеру.
Важный выезд и борьба за очки
Матч, который пройдет на стадионе «Сити Граунд», крайне важен для чемпионской гонки:
Сопротивление сильного соперника: «Ноттингем Форест» привык оказывать серьезное сопротивление грандам на своем поле, что станет большим испытанием для линии обороны во главе с Хусановым;
Атакующая мощь Холанда: «Сити» постарается набрать три очка за счет усилий норвежского бомбардира Эрлинга Холанда на острие атаки и быстрых фланговых прорывов Жереми Доку.
Матч начнется в 22:30, и миллионы узбекских болельщиков будут следить за яркой игрой своего соотечественника в АПЛ.
Комментарии 0
…