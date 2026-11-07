Объявлен стартовый состав «Манчестер Сити» на 10-й тур — Хусанов в основе!

В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги действующий чемпион и лидер турнирной таблицы «Манчестер Сити» проведет выездной матч против «Ноттингем Форест». Встреча начнется в 22:30 по ташкентскому времени.

Для узбекских любителей футбола этот матч имеет особое значение: защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вошел в основной состав «горожан» и начнет игру с первых минут.

Звездный состав «горожан»: с кем выходит на поле Хусанов?

Тренерский штаб «Манчестер Сити» выставил на матч 10-го тура сильнейших футболистов:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

Линия защиты: Рубен Диаш, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов , Йошко Гвардиол;

Полузащита: Энцо Фернандес, Андерсон, Райан Шерки, Илиман Ндиай;

Атака и фланги: Жереми Доку, Эрлинг Холанд.

Место Хусанова в стартовом составе наряду с такими дорогостоящими защитниками мира, как Рубен Диаш, Марк Гехи и Йошко Гвардиол, является ярким свидетельством высокого доверия к узбекскому легионеру.

Важный выезд и борьба за очки

Матч, который пройдет на стадионе «Сити Граунд», крайне важен для чемпионской гонки:

Сопротивление сильного соперника: «Ноттингем Форест» привык оказывать серьезное сопротивление грандам на своем поле, что станет большим испытанием для линии обороны во главе с Хусановым;

Атакующая мощь Холанда: «Сити» постарается набрать три очка за счет усилий норвежского бомбардира Эрлинга Холанда на острие атаки и быстрых фланговых прорывов Жереми Доку.

Матч начнется в 22:30, и миллионы узбекских болельщиков будут следить за яркой игрой своего соотечественника в АПЛ.