В Узбекистане может измениться порядок сдачи вступительных экзаменов в вузы. Согласно новому плану, выпускники 11-х классов вместо двух отдельных экзаменов — для окончания школы и поступления в университет — будут сдавать единый государственный экзамен. Его результаты будут учитываться как при получении аттестата, так и при конкурсном отборе в вузы.

Однако это изменение не вступит в силу немедленно. Планируется, что система будет протестирована в конце 2027/2028 учебного года в Ташкенте и Навоийской области, а с конца 2028/2029 учебного года — внедрена по всей стране.

Какие изменения ждут выпускников 11-х классов?

В настоящее время учащиеся сдают выпускные экзамены для окончания школы. Те, кто желает поступить в высшее учебное заведение, впоследствии участвуют в отдельных вступительных тестах.

Новая система предполагает объединение этих процессов. Ученик 11-го класса будет сдавать единый государственный экзамен, результаты которого будут использоваться для двух целей:

подтверждение окончания школы;

участие в конкурсе на поступление в вуз.

При этом абитуриент будет сдавать экзамены по предметам, соответствующим выбранному направлению обучения. Таким образом, выпускник школы может избавиться от необходимости дополнительно готовиться к отдельным тестам и сдавать еще один экзамен для поступления в университет.

Новый порядок будет введен и для учащихся 9-х классов

Изменения не ограничатся только выпускниками 11-х классов. Планируется введение основного государственного экзамена и для учащихся, оканчивающих 9-й класс.

Его результаты будут отражены в аттестате об окончании школы и будут учитываться при приеме в академические лицеи и техникумы.

Таким образом, ожидается создание возможности для оценки уровня знаний учащихся, выбирающих направление для продолжения обучения после 9-го класса, по единому стандарту.

Когда будет внедрена новая система?

Согласно плану, реформа будет проводиться поэтапно:

Срок Планируемые изменения Конец 2027/2028 учебного года Апробация в городе Ташкенте и Навоийской области С конца 2028/2029 учебного года Внедрение системы по всей республике

В ходе первоначального тестирования предусмотрена проверка организации экзаменов, содержания заданий и механизмов подсчета результатов.

Значит ли это, что абитуриенты больше не будут сдавать тесты?

Нет, речь не идет о полной отмене экзаменов. Основное изменение заключается в объединении отдельных испытаний для окончания школы и поступления в вуз в единый экзамен.

Также приемная кампания на 2026/2027 учебный год проходит по действующему порядку. Новая система пока находится на стадии планирования и тестирования, и все ее детали должны быть оформлены в установленном порядке.

Что это значит для абитуриентов?

При полном внедрении нового порядка количество экзаменов для выпускников школ может сократиться, а лишняя нагрузка в процессе подготовки — уменьшиться. Однако эффективность этой системы будет зависеть от качества экзаменационных вопросов, прозрачности оценивания и создания равных возможностей для всех абитуриентов.

Самое главное — вступительные экзамены в вузы не отменяются, планируется их объединение с итоговыми государственными экзаменами в школе. Это может стать одним из значимых изменений в системе приема абитуриентов в Узбекистане.