Кто купит UzAuto Motors? Есть интерес из трех стран

·95·Авто
Кто купит UzAuto Motors? Есть интерес из трех стран

Одна из крупнейших компаний автомобильного рынка Узбекистана — UzAuto Motors — готовится к приватизации. Интерес к возможности приобретения компании проявили инвесторы из США, Южной Кореи и Китая. Однако пока ни одному из покупателей не отдано предпочтение и окончательное решение не принято.

Как сообщил руководитель Агентства по управлению государственными активами Сохибжон Муродов, приватизация UzAuto Motors будет осуществляться через открытые международные торги. Это означает, что решающий этап в судьбе компании еще впереди.

Интерес проявили компании из США, Южной Кореи и Китая

8 октября на пресс-конференции директор Агентства по управлению госактивами Сохибжон Муродов сообщил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к приватизации UzAuto Motors.

По его словам, среди проявивших интерес инвесторов есть компании из США, Южной Кореи и Китая. Кроме того, поступают предложения и по приобретению предприятия UzAuto Motors Powertrain наряду с UzAuto Motors.

Тем не менее, эта новость не означает, что одна из компаний уже выбрана в качестве покупателя. Глава агентства особо подчеркнул, что процесс приватизации не будет адаптирован под интересы какого-то конкретного инвестора.

Кому продадут компанию? Точного ответа пока нет

Главный принцип приватизации UzAuto Motors — открытость и конкуренция.

По данным Агентства по управлению госактивами, проявление интереса к покупке со стороны определенной компании не означает принятие решения о продаже ей актива. Инвесторы, отвечающие всем требованиям, смогут участвовать в торгах в установленном порядке.

Поэтому нет оснований заранее говорить о том, кто в итоге выйдет победителем — компании из США, Южной Кореи или Китая. Ответ на этот вопрос станет известен после результатов международных торгов и установленных процедур.

Как проходит подготовка к приватизации?

Процесс приватизации UzAuto Motors включает в себя несколько этапов. В рамках подготовительных работ на конкурсной основе был привлечен международный консультант Alvarez & Marsal.

Проводятся работы по изучению финансового и экономического состояния компании, подготовке аналитических материалов и подготовке к приватизации. На следующих этапах планируется выбор международного консультанта для организации торгов, международная оценка активов и проведение комплексной проверки — due diligence.

Ожидается, что после этого предложения для инвесторов будут опубликованы через местные и международные средства массовой информации.

Почему важна приватизация UzAuto Motors?

UzAuto Motors считается одним из ключевых предприятий автомобильной промышленности Узбекистана. Компания занимается производством легковых автомобилей, и ее деятельность связана с местным рынком, поставщиками запасных частей и многочисленными рабочими местами в отрасли.

Поэтому результат приватизации может повлиять не только на будущее управление компанией, но и на инвестиции, модернизацию производства и конкурентную среду. Однако какими будут эти результаты, зависит от планов нового инвестора, условий сделки и требований, устанавливаемых государством.

Каких процессов ожидать теперь?

На данный момент самая главная новость заключается в том, что интерес проявили инвесторы из трех стран. Но кто станет будущим владельцем компании, когда пройдут торги и какова будет окончательная стоимость актива, пока неизвестно.

В процессе приватизации важное значение имеют такие этапы, как оценка актива, аудит, определение требований для инвесторов и организация открытых международных торгов.

Следовательно, на текущем этапе вопрос «Кому будет продана UzAuto Motors?» остается открытым. А интерес компаний из США, Южной Кореи и Китая свидетельствует о наличии международного внимания к предстоящим торгам. Главным событием, которое прояснит судьбу компании, станут результаты открытых международных торгов.

UzAuto MotorsАгентство по управлению государственными активамиСохибжон МуродовAlvarez & Marsal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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