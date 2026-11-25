Глава Nvidia Дженсен Хуанг извинился перед сотрудниками после скандалов
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- Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг официально принес извинения коллективу за нарушение кодекса корпоративной этики и ошибки в отношении сотрудников.
- Он признал свою вину за жесткий стиль управления, унижение персонала и измены в личной жизни.
- Хуанг также сообщил, что ежедневно посещает 90-минутные сеансы терапии.
Генеральный директор одной из крупнейших технологических компаний мира — Nvidia — Дженсен Хуанг официально принес извинения коллективу за нарушение кодекса корпоративной этики. Как пишет издание Те Нью-Йорк Тимес, это заявление прозвучало на первом общем собрании с сотрудниками после возвращения Хуанга в должность.
Извинения за личные ошибки, терапию и стиль управления
В ходе встречи Дженсен Хуанг открыто признал свою вину перед семьей и компанией, сообщив, что ежедневно посещает 90-минутные сеансы терапии. Он также назвал нарушение кодекса этики, в разработке которого сам принимал участие, «недопустимым»:
«Я совершил несколько ужасных ошибок. Я изменил [своей жене] Лори, причинил боль своим детям и всем вам», — сказал Дженсен Хуанг.
Кроме того, Хуанг затронул свой жесткий стиль управления, который в Те Нью-Йорк Тимес описывался как «достижение величия через унижения». Он признал, что оскорбления и принижение сотрудников на протяжении многих лет были неправильными. Теперь отдел кадров (HR) компании будет собирать отзывы коллектива о поведении Хуанга и ежемесячно отчитываться перед советом директоров.
Фактор Трампа и гарантии национальной безопасности
Хуанг отверг предположения о том, что его возвращение в должность связано с давлением президента США Дональда Трампа на совет директоров или закулисными сделками. По его словам, совет тщательно изучил ситуацию, а компания получила от администрации Трампа официальные гарантии того, что Хуанг не представляет угрозы национальной безопасности.
Однако, по данным американского издания Семафор, за несколько часов до того, как совет директоров Nvidia объявил о восстановлении Хуанга в должности, президент Трамп подключился к совещанию по телефону и поддержал его возвращение на пост гендиректора.
Хронология конфликта и основные детали
Дата / Период
Развитие событий и детали
Осень 2026 года
Раскрыты любовные связи Хуанга с гражданкой Китая Элис Хуанг (сотрудницей Мегаспид, подозреваемой спецслужбами США в шпионаже), а также с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл и еще одной сотрудницей
11 ноября 2026 года
Совет директоров Nvidia отстранил Дженсена Хуанга от должностей президента, генерального директора и члена совета
23 ноября 2026 года
Решением совета директоров Хуанг был восстановлен во всех должностях
Новый порядок контроля
Отдел кадров будет ежемесячно отчитываться перед советом об отношении Хуанга к сотрудникам
Как вы считаете, смогут ли публичные извинения Дженсена Хуанга и ежемесячный ХР-контроль полностью восстановить репутацию компании Nvidia на мировом рынке?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой громкой историей из мира технологий со своими близкими!
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