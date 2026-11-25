Генеральный директор одной из крупнейших технологических компаний мира — Nvidia — Дженсен Хуанг официально принес извинения коллективу за нарушение кодекса корпоративной этики. Как пишет издание Те Нью-Йорк Тимес, это заявление прозвучало на первом общем собрании с сотрудниками после возвращения Хуанга в должность.

Извинения за личные ошибки, терапию и стиль управления

В ходе встречи Дженсен Хуанг открыто признал свою вину перед семьей и компанией, сообщив, что ежедневно посещает 90-минутные сеансы терапии. Он также назвал нарушение кодекса этики, в разработке которого сам принимал участие, «недопустимым»:

«Я совершил несколько ужасных ошибок. Я изменил [своей жене] Лори, причинил боль своим детям и всем вам», — сказал Дженсен Хуанг.

Кроме того, Хуанг затронул свой жесткий стиль управления, который в Те Нью-Йорк Тимес описывался как «достижение величия через унижения». Он признал, что оскорбления и принижение сотрудников на протяжении многих лет были неправильными. Теперь отдел кадров (HR) компании будет собирать отзывы коллектива о поведении Хуанга и ежемесячно отчитываться перед советом директоров.