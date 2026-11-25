Сегодня, 25 ноября, бывший капитан национальной сборной Узбекистана, известный футболист Одил Ахмедов отмечает свое 39-летие. Он родился 25 ноября 1987 года в городе Намангане.

Одил Ахмедов считается одним из полузащитников, оставивших достойный след в истории узбекского футбола. За свою карьеру он выступал в таких клубах, как «Пахтакор», российские «Анжи» и «Краснодар», а также китайский «Шанхай СИПГ».

Футболист дебютировал в составе национальной сборной Узбекистана в 2007 году. Всего за сборную он провел 108 матчей и забил 21 гол. В 2015 году Ахмедов был назначен капитаном команды и выводил ее на поле в этом статусе, в том числе на Кубке Азии 2019 года.

Достигнув ряда успехов и на клубном уровне, в 2018 году футболист стал чемпионом Китая в составе «Шанхай СИПГ». Кроме того, он неоднократно признавался лучшим футболистом года в Узбекистане.

В декабре 2021 года Одил Ахмедов объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры. После этого он продолжил свою деятельность в сфере футбольного менеджмента.

Поздравляем Одила Ахмедова с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и огромных успехов в дальнейшей деятельности!