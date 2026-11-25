В швейцарской Женеве продолжается бескомпромиссное противостояние за звание чемпиона мира по шахматам между узбекистанским гроссмейстером Жавохиром Синдаровым и действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу.

Уверенная игра черными и вторая ничья подряд

Вторая партия, стартовавшая 25 ноября в 19:00 по ташкентскому времени, продлилась почти два часа — до 20:57. В этом поединке наш соотечественник, игравший черными фигурами, не оставил сопернику никаких шансов, и стороны вновь подписали мировую.

Напомним, что в первой партии между гроссмейстерами также был зафиксирован ничейный результат. Таким образом, после двух туров общий счет остается равным — 1:1.