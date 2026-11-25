За шахматную корону: Синдаров сыграл вничью и во второй партии против Гукеша, играя черными
В швейцарской Женеве продолжается бескомпромиссное противостояние за звание чемпиона мира по шахматам между узбекистанским гроссмейстером Жавохиром Синдаровым и действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу.
Уверенная игра черными и вторая ничья подряд
Вторая партия, стартовавшая 25 ноября в 19:00 по ташкентскому времени, продлилась почти два часа — до 20:57. В этом поединке наш соотечественник, игравший черными фигурами, не оставил сопернику никаких шансов, и стороны вновь подписали мировую.
Напомним, что в первой партии между гроссмейстерами также был зафиксирован ничейный результат. Таким образом, после двух туров общий счет остается равным — 1:1.
Расписание и результаты матча за звание чемпиона мира
Показатели
Детали и результаты
Противостояние
Жавохир Синдаров — Гукеш Доммараджу
Дата и время 2-й партии
25 ноября, 19:00 — 20:57 (по ташкентскому времени)
Результат 2-й партии
Ничья (Жавохир Синдаров играл черными)
Общий счет матча
1 : 1 (1-я и 2-я партии завершились вничью)
Следующая 3-я партия
26 ноября, в 19:00 (по ташкентскому времени)
Историческая справка
Для справки: индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу впервые защищает титул чемпиона мира, завоеванный в декабре 2024 года в Сингапуре. Решающая борьба между двумя молодыми звездами продолжится завтра, 26 ноября, третьей партией.
Как вы думаете, удастся ли Жавохиру Синдарову, добившемуся уверенной ничьей черными, воспользоваться преимуществом белых фигур в завтрашней 3-й партии и открыть счет в матче?
Оставляйте свои прогнозы в комментариях и делитесь этой горячей новостью с поклонниками узбекских шахмат!
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…