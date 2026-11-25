Узбекистан вошел в число стран с «наивысшим уровнем безопасности» в 2027 году
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- Узбекистан занял 27-е место среди 198 стран в рейтинге Travel Safety Ranking 2027, опубликованном CEOWORLD Magazine, набрав 81,03 балла и войдя в категорию «наивысший» уровень безопасности.
- Основными критериями для достижения этого результата стали стабильный мир, общественный порядок и спокойная обстановка в стране.
- Узбекистан продемонстрировал лучший результат в Центральной Азии, заняв более высокую позицию, чем соседние государства.
В рейтинге Travel Safety Ranking 2027, опубликованном авторитетным международным изданием CEOWORLD Magazine, Узбекистан занял 27-е место среди 198 стран мира с результатом 81,03 балла. По данным Комитета по туризму, наша страна вошла в число государств, уровень безопасности путешествий в которых оценивается как «наивысший».
Мир, общественный порядок и региональное лидерство
При составлении рейтинга основными критериями стали стабильный мир в Узбекистане, высокий уровень обеспечения общественного порядка и спокойная обстановка внутри страны. Хотя соседние страны Центральной Азии также были включены в группу стран с «высоким» уровнем безопасности, Узбекистан показал лучший результат в регионе:
Узбекистан — 27-е место (81,03 балла)
Казахстан — 44-е место (76,8 балла)
Туркменистан — 57-е место (72,4 балла)
Кыргызстан — 65-е место (70,3 балла)
Таджикистан — 73-е место (68,1 балла)
Лидеры мирового рейтинга и страны в конце списка
Согласно анализу CEOWORLD Magazine, пятерка самых безопасных стран мира и государства, занявшие последние строчки списка, выглядят следующим образом:
Категория
Место
Страна
Набранные баллы
Топ-5 (Самые безопасные)
1-е место
Сингапур
89,72 балла
Топ-5 (Самые безопасные)
2-е место
Япония
88,9 балла
Топ-5 (Самые безопасные)
3-е место
Исландия
88,7 балла
Топ-5 (Самые безопасные)
4-е место
Словения
88,6 балла
Топ-5 (Самые безопасные)
5-е место
Швейцария
88,4 балла
Последняя пятерка
194-е место
Россия
20,67 балла
Последняя пятерка
195-е место
Йемен
20,55 балла
Последняя пятерка
196-е место
Южный Судан
19,26 балла
Последняя пятерка
197-е место
Афганистан
18,48 балла
Последняя пятерка
198-е место
Гаити
12,98 балла
Для справки: CEOWORLD Magazine — это авторитетное англоязычное онлайн-издание, освещающее вопросы бизнеса, экономики, финансов, технологий и путешествий, с аудиторией более 12,4 миллиона читателей в более чем 180 странах мира.
Как вы считаете, как подъем Узбекистана на 27-е место в мировом рейтинге безопасности путешествий повлияет на рост потока иностранных туристов в 2027 году?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этой радостной новостью о престиже нашей страны со своими близкими!
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