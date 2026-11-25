В рейтинге Travel Safety Ranking 2027, опубликованном авторитетным международным изданием CEOWORLD Magazine, Узбекистан занял 27-е место среди 198 стран мира с результатом 81,03 балла. По данным Комитета по туризму, наша страна вошла в число государств, уровень безопасности путешествий в которых оценивается как «наивысший».

Мир, общественный порядок и региональное лидерство

При составлении рейтинга основными критериями стали стабильный мир в Узбекистане, высокий уровень обеспечения общественного порядка и спокойная обстановка внутри страны. Хотя соседние страны Центральной Азии также были включены в группу стран с «высоким» уровнем безопасности, Узбекистан показал лучший результат в регионе:

Узбекистан — 27-е место (81,03 балла)

Казахстан — 44-е место (76,8 балла)

Туркменистан — 57-е место (72,4 балла)

Кыргызстан — 65-е место (70,3 балла)

Таджикистан — 73-е место (68,1 балла)

Лидеры мирового рейтинга и страны в конце списка