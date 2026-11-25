Налоговый комитет Республики Узбекистан напомнил, что граждане, получающие доходы из источников за пределами страны, обязаны в обязательном порядке подавать налоговую декларацию о совокупном годовом доходе. Согласно действующему налоговому законодательству, независимо от того, был ли уплачен налог в иностранном государстве, доходы, полученные из-за рубежа, должны быть отражены в декларации.

Порядок подачи декларации и уплаты налога

Документ заполняется в установленном порядке через персональный кабинет налогоплательщика на портале электронных государственных услуг my.soliq.uz (интерактивная услуга «Прием и обработка электронных налоговых деклараций»).

Этап и показатели Действующий порядок и сроки Кого касается? Физических лиц-резидентов, получивших доход из источников за пределами Узбекистана (заработная плата, оказание услуг, фриланс, инвестиции и др.) Место подачи Онлайн через интерактивную услугу my.soliq.uz (также по почте или лично в налоговой инспекции) Срок подачи декларации Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным (для доходов за 2026 год — до 1 апреля 2027 года) Срок уплаты налога Исчисленный подоходный налог уплачивается не позднее 1 июня следующего года Валютный курс Доходы в иностранной валюте пересчитываются в сумы по курсу Центрального банка Узбекистана на дату их получения

Важное примечание и подтверждающие документы

В процессе заполнения декларации указываются источник дохода, его размер, страна получения дохода, а также суммы налогов, уплаченных за рубежом, с приложением подтверждающих документов (договор, банковская выписка, справка из налогового органа иностранного государства). Если с иностранным государством имеется соглашение об избежании двойного налогообложения, сумма налога, уплаченная за рубежом, засчитывается на основании соответствующего подтверждающего документа.

Непредставление декларации в установленный срок или сокрытие доходов влечет за собой административную ответственность, начисление штрафов и пени.

Как вы считаете, насколько удобна и понятна система онлайн-декларирования зарубежных доходов через портал my.soliq.uz для граждан, работающих за границей, и фрилансеров?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью, чтобы проинформировать своих близких, работающих за рубежом, о важных налоговых правилах!