ЧМ-2026. Сегодня ночью в 1/8 финала пройдут два больших матча

На чемпионате мира 2026 года продолжаются решающие матчи. Сегодня ночью и завтра утром болельщиков ждут два интересных поединка — Бразилия встретится с Норвегией, а Мексика — с Англией.

В обоих матчах проигравшая команда попрощается с турниром. Значит, пути назад на поле нет.

Бразилия против Норвегии Холанда

В первом матче ночной программы национальные сборные Бразилии и Норвегии померяются силами.

Бразилия выходит на поле как один из фаворитов турнира, а Норвегия под лидерством Эрлинга Холанда попытается сотворить сенсацию. Физическая сила и превосходство скандинавов в воздухе могут стать главной угрозой для бразильцев.

Матч начнется 6 июля в 01:00 по ташкентскому времени.

Англию ждет серьезное испытание от Мексики

В утреннем втором матче сборные Мексики и Англии поборются за путевку в четвертьфинал.

Англия является фаворитом по составу и мастерству. Однако Мексика своей бойцовкостью на чемпионатах мира, быстрыми атаками и мощной поддержкой болельщиков может доставить проблемы любому сопернику.

Этот матч стартует 6 июля в 05:00 по ташкентскому времени.

Расписание сегодняшних матчей

ЧМ-2026, стадия плей-офф:

01:00 — Бразилия – Норвегия

05:00 — Мексика – Англия

За одну ночь — четыре сильные сборные, звездные футболисты и две путевки в четвертьфинал. Сон будет и потом, а такие матчи бывают не каждый день.