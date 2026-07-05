Юрген Клопп стал главным тренером сборной Германии

В сборной Германии начинается новая эпоха. Известный специалист Юрген Клопп назначен главным тренером бундестим.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Кс.

Решение о назначении окончательное

По данным Романо, в настоящее время ведутся переговоры с Клоппом о долгосрочном контракте и о его уходе из системы Red Булл.

При этом подчеркивается, что решение о том, что 59-летний специалист станет главным тренером сборной Германии, уже принято.

Клопп прощается с Red Булл

Юрген Клопп с 2025 года работал в системе Red Булл в качестве директора по международным футбольным связям.

Его действующий контракт с компанией рассчитан до 2029 года. Теперь стороны обсуждают условия досрочного прекращения этого сотрудничества.

Успешный период в «Ливерпуле»

До перехода в Red Булл Клопп руководил «Ливерпулем» в 2015–2024 годах.

Немецкий специалист добился больших успехов в английском клубе, выведя команду на вершину европейского и английского футбола. Его эмоциональный стиль, футбол, основанный на высоком прессинге, и мастерство работы с футболистами снискали огромное уважение среди болельщиков.

Клопп занял место Нагельсманна

3 июля Немецкий футбольный союз объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Юлианом Нагельсманном.

Тогда же стало известно, что федерация начала переговоры с Юргеном Клоппом. Теперь же имя нового главного тренера бундестим фактически определено.

Болельщики Германии могут ожидать от сборной в эпоху Клоппа еще более агрессивного, интенсивного и эмоционального футбола. Теперь главный вопрос — сможет ли он превратить бундестим в команду, которая снова будет бороться за крупные трофеи?