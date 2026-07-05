Юрген Клопп стал главным тренером сборной Германии
В сборной Германии начинается новая эпоха. Известный специалист Юрген Клопп назначен главным тренером бундестим.
Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Кс.
Решение о назначении окончательное
По данным Романо, в настоящее время ведутся переговоры с Клоппом о долгосрочном контракте и о его уходе из системы Red Булл.
При этом подчеркивается, что решение о том, что 59-летний специалист станет главным тренером сборной Германии, уже принято.
Клопп прощается с Red Булл
Юрген Клопп с 2025 года работал в системе Red Булл в качестве директора по международным футбольным связям.
Его действующий контракт с компанией рассчитан до 2029 года. Теперь стороны обсуждают условия досрочного прекращения этого сотрудничества.
Успешный период в «Ливерпуле»
До перехода в Red Булл Клопп руководил «Ливерпулем» в 2015–2024 годах.
Немецкий специалист добился больших успехов в английском клубе, выведя команду на вершину европейского и английского футбола. Его эмоциональный стиль, футбол, основанный на высоком прессинге, и мастерство работы с футболистами снискали огромное уважение среди болельщиков.
Клопп занял место Нагельсманна
3 июля Немецкий футбольный союз объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Юлианом Нагельсманном.
Тогда же стало известно, что федерация начала переговоры с Юргеном Клоппом. Теперь же имя нового главного тренера бундестим фактически определено.
Болельщики Германии могут ожидать от сборной в эпоху Клоппа еще более агрессивного, интенсивного и эмоционального футбола. Теперь главный вопрос — сможет ли он превратить бундестим в команду, которая снова будет бороться за крупные трофеи?
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