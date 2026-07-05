В Узбекистан завезли 325 гигантских коров: снизятся ли цены на мясо?

В Узбекистан впервые из Китая были завезены 325 голов крупнопородных коров. Они преодолели расстояние более 4 тысяч километров, при этом вес каждой особи достигает почти 900 килограммов.

Специалисты отмечают, что данная порода отличается высокой продуктивностью. Ожидается, что каждая корова будет давать до 5 500 литров молока в год, быстро адаптируется к местным климатическим условиям и сыграет важную роль в развитии племенного дела.

Завоз скота новой породы может способствовать повышению эффективности животноводства, увеличению объемов производства молока и мяса, а также обеспечению внутреннего рынка качественной продукцией.

По мнению экспертов, увеличение поголовья скота в будущем может положительно повлиять на сокращение дефицита мяса, увеличение предложения на рынке и контроль над резким ростом цен на говядину.

В то же время специалисты напоминают, что цена на мясо зависит не только от количества скота. Значительное влияние оказывают такие факторы, как стоимость кормов, логистические затраты, себестоимость производства и рыночный спрос. Таким образом, стабилизация цен будет зависеть от совокупности этих факторов.