Роналду отправил видеообращение мальчику, потерявшему семью при землетрясении

·32·Мир
Роналду отправил видеообращение мальчику, потерявшему семью при землетрясении

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отправил искреннее видеообращение 11-летнему Андресу Мелесу, который получил тяжелые травмы во время землетрясения в Венесуэле, исполнив его мечту. Об этом сообщило издание Sport.

Сообщается, что в результате мощного землетрясения Андрес потерял одну ногу, а члены его семьи погибли под завалами. Спасателям удалось извлечь мальчика из-под обломков в тяжелом состоянии.

Самой большой мечтой Андреса, проходящего лечение в больнице, было получить стикер Панини с его любимым футболистом Криштиану Роналду. После того как эта история широко распространилась в социальных сетях, Роналду не остался равнодушным к просьбе ребенка.

Звезда футбола записал для Андреса специальное видеообращение и отправил ему стикер. В видео Роналду пожелал мальчику скорейшего выздоровления и сказал, что в будущем лично пригласит его на один из своих матчей.

«Этим видео я посылаю тебе свои искренние объятия. Когда ты поправишься, я хочу пригласить тебя на одну из моих игр. Буду рад встрече с тобой», — сказал Роналду.

Получив неожиданный подарок, Андрес не смог скрыть своей радости, отметив, что это одно из самых незабываемых событий в его жизни.

После спасения Андрес открыл и еще одну свою мечту. Он рассказал, что мечтает вклеить именно стикер Криштиану Роналду в свой альбом, посвященный чемпионату мира по футболу 2026 года.

Криштиану РоналдуПортугалияВенесуэлаPaniniФИФА
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