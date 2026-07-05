Внешнеторговый оборот Узбекистана за пять месяцев достиг 32,8 млрд долларов

·34·Экономика
Внешнеторговый оборот Узбекистана за пять месяцев достиг 32,8 млрд долларов

В январе-мае 2026 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 32,8 млрд долларов США. По данным Национального статистического комитета, это на 3,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период объем экспорта составил 12,6 млрд долларов, сократившись на 15,5 процента. Импорт же достиг 20,1 млрд долларов, увеличившись на 20,8 процента по сравнению с показателем годичной давности.

Без учета золота экспорт товаров составил 6,5 млрд долларов. Это на 29,4 процента больше по сравнению с январем-маем 2025 года.

За первые пять месяцев года Узбекистан осуществлял торговые связи со 185 странами мира.

Наибольшая доля во внешнеторговом обороте пришлась на Китай — 23,4 процента. Далее следуют Россия — 17,6 процента, Казахстан — 6,9 процента, Турция — 3,7 процента и Афганистан — 2,8 процента.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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