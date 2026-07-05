Главный тренер Парагвая: «У нас есть футболисты, прошедшие через жизненные испытания»

·43·Спорт
Главный тренер Парагвая: «У нас есть футболисты, прошедшие через жизненные испытания»

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро поделился трогательными мыслями о своих подопечных после поражения от Франции в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

По словам специалиста, футболисты Парагвая на поле боролись не только со звездами мирового уровня, но и с тяжелыми испытаниями в собственной жизни.

В составе Франции были звезды мирового масштаба

Готовя футболистов к решающему матчу, Альфаро особо подчеркнул силу состава соперника.

Он напомнил, что в рядах Франции есть игроки, претендующие на «Золотой мяч», и звезды, стремящиеся стать лучшими бомбардирами в истории чемпионатов мира.

Однако тренер отметил, что жизненные истории его учеников ничем не уступают историям любых футбольных звезд.

«Они прошли через тяжелые испытания»

По словам Альфаро, в составе Парагвая есть футболисты, которые пережили огромные трудности в детстве и даже выросли, не зная своего отца.

Специалист не скрывал, что гордится путем, который прошли его подопечные.

«У нас есть футболисты, которые прошли через очень тяжелые жизненные испытания», — сказал Альфаро.

Гальярс играл против Германии и Франции

Тренер привел в пример карьеру полузащитника Матиаса Гальярса.

«Раньше Гальярс не мог играть даже за „Ривер Плейт“. А теперь он вышел на поле против Германии и Франции», — отметил Альфаро.

По его мнению, это одно из самых ярких доказательств трудолюбия и несгибаемости этого футболиста.

Был вынужден продавать одежду ради дочери

Альфаро также рассказал о тяжелом жизненном пути вратаря Парагвая Орландо Хиля.

Он сообщил, что в свое время Хиль был вынужден продавать одежду, чтобы спасти жизнь своей дочери.

«Теперь любая команда в мире хотела бы иметь такого вратаря в своем составе», — сказал тренер.

В матче против Франции Хиль отразил несколько опасных ударов, неоднократно спасая свою команду от неизбежных голов.

Парагвай покидает чемпионат мира

Парагвай уступил Франции в матче 1/8 финала со счетом 0:1.

Единственный гол в игре забил Килиан Мбаппе с пенальти. Таким образом, участие Парагвая в чемпионате мира 2026 года завершилось.

Однако, по словам Альфаро, настоящая победа этой команды заключается не только в счете. Они преодолели тяжелые жизненные испытания и добрались до полей чемпионата мира.

ПарагвайГуставо АльфароФранцияМатиас ГаларсаРивер Плейт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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