Цены на жилье в Ташкенте изменились: самые дорогие и дешевые районы

На рынке недвижимости Ташкента в течение месяца резких колебаний цен не наблюдалось. В то же время в некоторых районах стоимость жилья немного выросла, а в ряде территорий зафиксировано снижение. Об этом сообщил Национальный центр массовой оценки недвижимости.

Согласно анализу объявлений на центральных электронных торговых площадках, по состоянию на 1 июля средняя цена квартир в многоэтажных домах составила 16,5 млн сумов за квадратный метр. Этот показатель немного выше по сравнению с прошлым месяцем.

Самые дорогие квартиры были зафиксированы в Шайхантахурском районе. Здесь средняя цена за квадратный метр достигла 25,3 млн сумов. Следующими по стоимости стали Мирабадский (23,2 млн сумов) и Яккасарайский (20,5 млн сумов) районы.

Самое доступное жилье наблюдалось в Янгихаётском, Сергелийском и Бектемирском районах. В этих районах средняя цена за квадратный метр составила около 11–11,5 млн сумов.

На рынке частных домов цены также остались практически стабильными. Средняя стоимость одной сотки земли за месяц выросла с 912,9 млн до 916,9 млн сумов.

Самым дорогим направлением стал Мирзо-Улугбекский район, где средняя цена за сотку земли составила 1,72 млрд сумов. Далее следуют Яккасарайский и Юнусабадский районы. Самые дешевые частные дома по-прежнему остаются в Бектемирском и Янгихаётском районах.

Кроме того, за месяц в Сергелийском и Чиланзарском районах наблюдалось небольшое снижение цен на частные дома.