Гави ответил на критику в адрес Криштиану Роналду: «Он по-прежнему может решить судьбу матча»

·50·Спорт
Гави ответил на критику в адрес Криштиану Роналду: «Он по-прежнему может решить судьбу матча»

Талантливый полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави прокомментировал критику в адрес капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. По мнению молодого футболиста, те, кто спешит списывать легендарного нападающего со счетов, ошибаются — он по-прежнему способен создавать серьёзную угрозу на поле. Об этом сообщает Goal.com, передаёт информация.

На пресс-конференции, прошедшей накануне матча между Испанией и Португалией в рамках плей-офф чемпионата мира, Гави тепло отозвался о лидере соперников. В интервью изданию Mundo Deportivo он опроверг разговоры о том, что 41-летний нападающий якобы негативно влияет на игру команды.

«Я постоянно слышу подобное, но это говорят лишь болельщики или те, кто не играет в его команде. Те, кто выходит на поле вместе с Криштиану Роналду, испытывают к нему безграничное уважение. Несомненно, он один из величайших футболистов в истории и в любую минуту способен перевернуть ход матча», — заявил Гави.

Иберийское дерби и борьба в центре поля

Противостояние между Испанией и Португалией — одно из самых ожидаемых событий турнира. Гави прекрасно понимает, что команде Луиса де ла Фуенте необходимо добиться превосходства в центральной зоне, чтобы заработать путёвку в четвертьфинал. Он отдельно отметил сильные стороны соперника.

«Признаюсь, Португалия — самый сильный соперник, с которым мы сталкивались до сих пор. У них великолепный состав и мастерские футболисты. Мы обязаны следовать плану тренера и демонстрировать командную сплочённость. Их полузащита очень сильна, но и наш состав широк и богат качественными исполнителями», — добавил представитель «Барселоны».

Гави о своём стиле и критике

Любопытно, что, как и Криштиану Роналду, Гави нередко оказывается в центре критики. Его агрессивный и бескомпромиссный стиль игры вызывает неоднозначную реакцию у многих нейтральных болельщиков. Однако 21-летний футболист не намерен отказываться от своего бойцовского характера.

«Возможно, многие ждут, что я совершу ошибку, ведь я борюсь на поле до самого конца, а это нравится не всем. Я считаю себя всесторонне развитым футболистом. Моё главное преимущество — это смелость и соревновательность на поле. Я никогда не изменюсь», — изложил свою позицию полузащитник.

По данным Goal.com, этот матч станет серьёзнейшим испытанием для обеих команд. Ожидается, что фактор Роналду и активность Гави в центре поля окажут непосредственное влияние на результат игры.

ГавиКриштиану РоналдуИспанияПортугалияФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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