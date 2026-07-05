Килиан Мбаппе бурно отпраздновал победу над Парагваем...

·50·Спорт
Килиан Мбаппе бурно отпраздновал победу над Парагваем...

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не стал скрывать свои эмоции после победы над Парагваем в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

После финального свистка лидер французов демонстративно отпраздновал победу на глазах у игроков соперника, своеобразно ответив на напряженность, царившую в ходе матча.

Мбаппе повернулся в сторону игрока соперника

По завершении матча Мбаппе проходил мимо одного из футболистов сборной Парагвая.

В этот момент он внезапно повернулся в сторону соперника и широко раскинул руки. Затем, как символ победы, сильно сжал кулак, открыто продемонстрировав свои эмоции.

Этот жест показал, что противостояние на поле не закончилось полностью даже с финальным свистком.

Грубая игра вывела французов из себя

Подобная реакция Мбаппе была неслучайной. Сообщается, что на протяжении матча футболисты Парагвая действовали очень жестко и грубо, постоянно пытаясь нервировать французов.

Футболисты Франции неоднократно выражали недовольство резкими действиями соперника. Тем не менее, команда не поддалась на провокации и продолжила бороться за результат.

Франция одержала минимальную победу

Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе с пенальти. Капитан Франции не только стал автором решающего мяча, но и оказался в центре обсуждения болельщиков своим поведением после финального свистка.

Как вы считаете, был ли этот жест Мбаппе уместным или он слишком поддался эмоциям?

Килиан МбаппеФранцияПарагвайЧемпионат мира
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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