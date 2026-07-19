Революционное открытие в космосе: найдена первая каменистая планета, где может существовать жизнь

Международная группа астрономов впервые в истории космических исследований обнаружила атмосферу у каменистой экзопланеты, расположенной в «зоне обитаемости» своей звезды. Эта «суперземля» с составом, похожим на земной, известная как ЛХС 1140б, находится на расстоянии 48 световых лет от Солнечной системы. До этого момента Земля оставалась единственным каменистым небесным телом с собственной газовой оболочкой. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Планета ЛХС 1140б вращается вокруг древнего красного карлика возрастом более 3 миллиардов лет. Модель эволюции атмосферы, разработанная ведущим автором исследования Коллином Черубимом (Коллин Черубим), предсказывала наличие гелиевой оболочки на таких планетах. Спектроскопические наблюдения, проведенные с помощью оптического телескопа Магеллан Клай, подтвердили эту теорию и показали наличие мощной газовой оболочки вокруг планеты.

Особенности суперземли и гелиевый щит

ЛХС 1140б поражает своими размерами: её радиус в 1,73 раза, а масса в 5,6 раза больше земных. Такие параметры означают, что сила тяжести на планете почти в два раза выше, чем на Земле. Планета всегда обращена к своей звезде одной стороной, то есть на ней существуют постоянные полушария дня и ночи. Один год на этой планете длится всего 24,7 дня.

Ученые установили, что верхние слои атмосферы планеты лишены водорода и состоят преимущественно из гелия. Под воздействием мощной радиации легкий водород улетучился в космос, но слой гелия сохранился. Этот «гелиевый щит» создает условия для накопления в нижних слоях планеты более тяжелых элементов — углерода, азота и кислорода. По данным иксбт.ком, температура на планете составляет около -47 градусов, что способствует конденсации водяного пара и сохранению атмосферы.

Возможность жизни и будущие исследования

Самое интересное заключается в том, что ЛХС 1140б может удерживать от 9 до 19 процентов своей массы в виде воды. Пока ученые не могут дать точный ответ, является ли поверхность планеты каменистой или она полностью покрыта океаном. Однако вероятность накопления в нижних слоях атмосферы водяного пара и кислорода, необходимых для жизни, оценивается как очень высокая.

Это открытие также подтвердило теорию «космической береговой линии». Согласно этой теории, способность планеты удерживать свою атмосферу зависит от того, сколько радиации она получает от своей звезды. Например, планета ЛХС 1140к в той же системе полностью потеряла свою атмосферу, так как находится слишком близко к звезде и получает в 5 раз больше радиации.

Объединение новых данных с архивами космических телескопов James Webb и Хаббл открывает новую эру в изучении других миров, где может существовать жизнь. Система ЛХС 1140б теперь стала одним из главных объектов для поиска признаков жизни за пределами Солнечной системы.