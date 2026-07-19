Последняя битва за бронзу: объявлены составы Франции и Англии

·50·Спорт
Последняя битва за бронзу: объявлены составы Франции и Англии

Сборные Франции и Англии, лишившиеся мечты о чемпионстве на ЧМ-2026, выйдут на поле, чтобы завершить турнир с медалями. В матче за бронзу оба тренера внесли ряд неожиданных изменений в стартовые составы.

Встреча начнется в ночь на 19 июля в 02:00 по ташкентскому времени.

Обе команды остановились в полуфинале

Сборная Франции в полуфинале уступила Испании со счетом 0:2. Несмотря на то, что подопечные Дидье Дешама создавали моменты у ворот соперника, реализовать их не удалось.

Англия провела напряженный матч с действующим чемпионом мира Аргентиной. Команда Томаса Тухеля уступила со счетом 1:2 и осталась без путевки в финал.

Теперь обе сборные постараются завершить мундиаль победой и бронзовыми медалями.

Мбаппе возглавит атаку Франции

Ворота в основном составе Франции будет защищать Майк Меньян. В линии обороны расположились Мало Гюсто, Ибраима Конате, Максим Лакруа и Тео Эрнандес.

В полузащите и атаке сыграют Раян Шерки, Адриен Рабьо, Дезире Дуэ, Уоррен Заир-Эмери и Майкл Олисе. Главной надеждой команды в атаке остается Килиан Мбаппе.

Состав Франции:

  • Меньян, Гюсто, Конате, Лакруа, Эрнандес, Шерки, Рабьо, Дуэ, Заир-Эмери, Олисе, Мбаппе.

Тухель доверился Айвену Тоуни в атаке

Ворота Англии будет защищать Дин Хендерсон. В линии обороны на поле выйдут Джаррелл Куанса, Эзри Конса, Джед Спенс и Марк Гехи.

В полузащите сыграют Морган Роджерс, Деклан Райс и Эберечи Эзе. На флангах атаки выступят Букайо Сака и Маркус Рэшфорд, а роль центрального нападающего доверена Айвену Тоуни.

Состав Англии:

  • Хендерсон, Куанса, Конса, Спенс, Гехи, Роджерс, Райс, Эзе, Сака, Рэшфорд, Айвен Тоуни.

ЧМ-2026. Матч за третье место

Франция — Англия

Дата: 19 июля
Время начала: 02:00, по ташкентскому времени

Матч за бронзу может показаться утешительной игрой для команд, не вышедших в финал. Однако Англия выйдет на поле ради исторического результата, а Франция — чтобы проводить Дидье Дешама победой.

Главный вопрос — одержит ли верх Франция во главе с Мбаппе или обновленный состав Тухеля принесет Англии медали?

ФранцияАнглияКилиан МбаппеТомас ТухельАргентина
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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