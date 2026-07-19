Последняя битва за бронзу: объявлены составы Франции и Англии
Сборные Франции и Англии, лишившиеся мечты о чемпионстве на ЧМ-2026, выйдут на поле, чтобы завершить турнир с медалями. В матче за бронзу оба тренера внесли ряд неожиданных изменений в стартовые составы.
Встреча начнется в ночь на 19 июля в 02:00 по ташкентскому времени.
Обе команды остановились в полуфинале
Сборная Франции в полуфинале уступила Испании со счетом 0:2. Несмотря на то, что подопечные Дидье Дешама создавали моменты у ворот соперника, реализовать их не удалось.
Англия провела напряженный матч с действующим чемпионом мира Аргентиной. Команда Томаса Тухеля уступила со счетом 1:2 и осталась без путевки в финал.
Теперь обе сборные постараются завершить мундиаль победой и бронзовыми медалями.
Мбаппе возглавит атаку Франции
Ворота в основном составе Франции будет защищать Майк Меньян. В линии обороны расположились Мало Гюсто, Ибраима Конате, Максим Лакруа и Тео Эрнандес.
В полузащите и атаке сыграют Раян Шерки, Адриен Рабьо, Дезире Дуэ, Уоррен Заир-Эмери и Майкл Олисе. Главной надеждой команды в атаке остается Килиан Мбаппе.
Состав Франции:
Меньян, Гюсто, Конате, Лакруа, Эрнандес, Шерки, Рабьо, Дуэ, Заир-Эмери, Олисе, Мбаппе.
Тухель доверился Айвену Тоуни в атаке
Ворота Англии будет защищать Дин Хендерсон. В линии обороны на поле выйдут Джаррелл Куанса, Эзри Конса, Джед Спенс и Марк Гехи.
В полузащите сыграют Морган Роджерс, Деклан Райс и Эберечи Эзе. На флангах атаки выступят Букайо Сака и Маркус Рэшфорд, а роль центрального нападающего доверена Айвену Тоуни.
Состав Англии:
Хендерсон, Куанса, Конса, Спенс, Гехи, Роджерс, Райс, Эзе, Сака, Рэшфорд, Айвен Тоуни.
ЧМ-2026. Матч за третье место
Франция — Англия
Дата: 19 июля
Время начала: 02:00, по ташкентскому времени
Матч за бронзу может показаться утешительной игрой для команд, не вышедших в финал. Однако Англия выйдет на поле ради исторического результата, а Франция — чтобы проводить Дидье Дешама победой.
Главный вопрос — одержит ли верх Франция во главе с Мбаппе или обновленный состав Тухеля принесет Англии медали?
…