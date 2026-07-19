Ливерпуль подписывает новую звезду из Южной Америки

·27·Спорт
Ливерпуль подписывает новую звезду из Южной Америки

Английский клуб «Ливерпуль» продолжает поиск перспективных молодых талантов на трансферном рынке. Мерсисайдцы близки к завершению сделки по переходу 17-летнего Самуэля Мартинеса из колумбийского «Атлетико Насьональ». Это соглашение является частью стратегии клуба по созданию фундамента на будущее. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания The Athletic, «Ливерпуль» заплатит за юного колумбийского таланта около 750 тысяч фунтов стерлингов. Самуэль Мартинес уже посетил Мерсисайд и завершил последние формальности трансфера. Однако он не дебютирует в Английской Премьер-лиге немедленно.

Согласно условиям сделки, Мартинес останется в составе «Атлетико Насьональ» до лета следующего года. Руководство «Ливерпуля» посчитало, что игроку лучше продолжить развитие в привычной среде. При этом специалисты английского клуба будут дистанционно контролировать его тренировочный процесс и физическое состояние.

Как он попал в поле зрения скаутов?

Самуэль Мартинес привлек внимание скаутов «Ливерпуля» своей яркой игрой на чемпионате Южной Америки среди юношей до 17 лет, прошедшем в апреле этого года. По ходу турнира он стал лидером юношеской сборной Колумбии и внес значительный вклад в победу над Аргентиной в финале. Именно успех на этом турнире позволил ему попасть в поле зрения европейских грандов.

Над этим трансфером серьезно работали опытные специалисты клуба, включая главу скаутской службы по Южной Америке Фернандо Троиани и директора по глобальным талантам Мэтта Ньюберри. Благодаря их усилиям мерсисайдскому клубу удалось опередить другие команды в конкурентной борьбе.

В последнее время «Ливерпуль» активно собирает молодых талантов со всего мира для усиления академии. Трансферы сенегальского защитника Мора Талла Ндиайе и игрока из Австрии Ифеани Ндукве в январе также свидетельствуют о долгосрочных планах клуба. Ожидается, что Самуэль Мартинес станет следующим важным звеном в этой цепи.

ЛиверпульТрансферыСамуэль МартинесАнглийская Премьер-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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