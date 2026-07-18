Фаридам поделилась отрывком из своей новой песни (видео)

Актриса и певица Фаридам опубликовала на своей странице в социальных сетях новое видео, которое взволновало её поклонников. Предполагается, что артистка поделилась коротким отрывком из своей новой песни под названием «Колсайдим».

Фаридам также оставила к видео очень трогательный комментарий. Она подчеркнула, что эта композиция посвящена тем, кто до сих пор верит в настоящую любовь и, несмотря на неоднократно разбитое сердце, не перестал любить.

«Эта песня… она такая! Она для тех, кто всё ещё верит в любовь, которую ждал, кто не перестал любить, даже если сердце было разбито не раз. Однажды вы обязательно… встретите ту любовь, в которой вы никогда не потеряете себя, которая будет крепко держать вас за руку и заставит почувствовать: “наконец-то я нашёл свой дом”. Пусть счастье найдёт вас не случайно, а именно в своё время», — написала певица.

Судя по видео, поклонники предполагают, что это первый тизер новой песни «Колсайдим». Короткий отрывок уже успел вызвать большой интерес у слушателей.