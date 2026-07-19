Килиан Мбаппе об уходе Дидье Дешама: «Мы не смогли обеспечить достойное прощание нашему тренеру»

·23·Спорт
Килиан Мбаппе об уходе Дидье Дешама: «Мы не смогли обеспечить достойное прощание нашему тренеру»

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился своими мыслями после неудачи на чемпионате мира. Нападающий признал, что команда не оправдала доверия многолетнего главного тренера Дидье Дешама перед его уходом в отставку. Об этом сообщает издание Goal.com. сообщает об этом.

Мбаппе через свою страницу в социальных сетях выразил благодарность специалисту, который возглавлял «трехцветных» на протяжении 14 лет. Он подчеркнул, что футболисты должны были преподнести ему достойный подарок, выиграв прощальный турнир. Однако вылет с турнира был оценен как общая неудача команды.

Конец исторической эпохи

«Сегодня ваш последний танец. Мы должны были обеспечить лучший финал для человека, который дал нам так много, но мы не смогли этого сделать», — пишет 27-летний нападающий. По его словам, Дешам заложил основу одного из самых успешных периодов в истории французского футбола и сыграл ключевую роль в возрождении команды.

Дидье Дешам возглавлял сборную с 2012 года. Под его руководством Франция выиграла чемпионат мира 2018 года в России, а также стала победителем Лиги наций. Несмотря на это, осторожный игровой стиль тренера часто подвергался критике со стороны местных СМИ и болельщиков.

Мбаппе в своем обращении затронул и эту критику. «Люди не всегда могли оценить ваше величие, но время и история расставят все по своим местам. Спасибо, что дали мне возможность защищать честь своей страны на самых престижных аренах», — добавил капитан команды.

Будущие перемены

Сотрудничество между Килианом Мбаппе и Дидье Дешамом длилось почти десять лет. Тренер впервые вызвал молодого таланта в национальную сборную 25 марта 2017 года. С тех пор Мбаппе стал одной из крупнейших звезд мирового футбола.

Ожидается, что предстоящий матч сборной Франции против Англии станет последним для Дешама. После этого все чаще появляются сообщения о том, что тренерское кресло может занять Зинедин Зидан. Мбаппе пожелал своему наставнику удачи в дальнейшей карьере и подчеркнул, что оставленное им наследие навсегда останется ценным для команды.

ФранцияКилиан МбаппеДидье ДешамЧемпионат МираЗинедин Зидан
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Jahongir Tursunov
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