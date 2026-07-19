Челси совершил трансферный взрыв: Морган Роджерс куплен за рекордную сумму

Лондонский клуб «Челси» осуществил одну из самых громких сделок летнего трансферного окна. «Синие» достигли соглашения о переходе полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Ожидается, что эта сделка установит рекордные показатели не только для клуба, но и для всего английского футбола. В трансферном процессе активно участвовал другой лондонский коллектив — «Арсенал», однако в итоге футболист выбрал вариант со «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации The Athletic, стоимость сделки между «Челси» и «Астон Виллой» составляет 117 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма делает Моргана Роджерса самым дорогим игроком в истории клуба. До этого рекорд принадлежал Энцо Фернандесу, приобретенному в 2023 году за 106 миллионов фунтов. Также этот трансфер побил британский рекорд в 116 миллионов фунтов, выплаченных «Манчестер Сити» за Эллиота Андерсона.

Фактор Хаби Алонсо и детали контракта

В выборе проекта «Челси» 23-летним игроком сборной Англии большую роль сыграл новый главный тренер команды Хаби Алонсо. Сообщается, что специалист, добившийся успеха с леверкузенским «Байером», лично поговорил с футболистом и убедил его в планах клуба на будущее. Достигнуто личное соглашение о долгосрочном контракте между Роджерсом и клубом до 2032 года с возможностью продления еще на один сезон.

Морган Роджерс дорос до уровня настоящей звезды в составе «Астон Виллы». Он провел за бирмингемский клуб 125 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Особенно в сезоне 2025/26 он записал на свой счет 14 голов и 12 ассистов, став ключевой фигурой в победе команды в Лиге Европы и завоевании путевки в Лигу чемпионов.

Большая финансовая выгода для «Астон Виллы»

Помимо «Астон Виллы», большую выгоду от этого трансфера получит и «Мидлсбро». Дело в том, что при покупке Роджерса в 2024 году всего за 7 миллионов фунтов в контракт был включен пункт о получении 20 процентов от последующей продажи. Команда Унаи Эмери уже начала направлять полученные средства на усиление состава. Клуб уже подписал таких игроков, как Йохан Манзамби и Жоао Гомес.

В настоящее время футболист принимает участие в чемпионате мира в составе сборной Англии. По ходу турнира он выходил в стартовом составе в матчах против Панамы и Аргентины, а также отдал голевую передачу на Энтони Гордона в полуфинале. По данным Goal.com, после завершения международных обязательств Роджерс в понедельник пройдет медицинское обследование и будет официально представлен в качестве игрока «Челси».