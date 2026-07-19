Челси укрепляет линию обороны: Кристал Пэлас установил цену на Максанса Лакруа

Лондонский Челси продолжает масштабную перестройку своей линии обороны в летнее трансферное окно. В рамках проекта под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо главной трансферной целью стал Кристал Пэлас центральный защитник Максанс Лакруа. Однако «орлы» не намерены отпускать своего лидера за бесценок, сообщает Goal.com. сообщает об этом.

Согласно данным издания Те Тимес, руководство Кристал Пэлас установило ценник в 55 миллионов фунтов стерлингов за 26-летнего французского защитника. Перейдя два года назад из Вольфсбурга, Лакруа за короткий срок на Селхерст Парк своей надежной игрой зарекомендовал себя как один из сильнейших защитников Английской Премьер-лиги.

Новые цены на трансферном рынке и переговоры

Кристал Пэлас занимает довольно жесткую позицию в переговорах. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, действующий контракт игрока рассчитан еще на три года. Во-вторых, тенденции последнего трансферного рынка, в частности, оценка защитников уровня Яна Пола ван Хекке и Луки Вушковича более чем в 50 миллионов фунтов, дают «орлам» основания для повышения своих требований.

Челси, в свою очередь, проводит чистку состава. По сообщениям, клуб планирует окончательно расстаться с Акселем Дисаси. Также ожидается уход Трево Чалобы — к нему проявляет серьезный интерес итальянский Комо. Хотя команда Алонсо уже оформила трансфер Марко Палестры из Аталанты за 43 миллиона фунтов, ожидается, что Лакруа еще больше укрепит центр обороны.

Кристал Пэлас уже готовится к возможному расставанию. Клуб подписал бывшего игрока Барселоны Оскара Мингесу в качестве свободного агента. Кроме того, в сферу интересов команды входит защитник Аугсбурга Крислен Матсима.

Издание Goal.com отмечает, что продажа Лакруа может стать для Кристал Пэлас очередной выгодной сделкой. В последние годы клуб сформировал уникальную трансферную политику, открывая таланты вроде Марка Гехи, Майкла Олисе и Эберечи Эзе и продавая их за высокие суммы.